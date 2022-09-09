聲明稱，安永全球對業務戰略的評估工作有進展，並已決定進一步推進相關進程，讓計劃參與的成員機構的合夥人對是否要將所在機構分拆成兩個全方位專業服務機構進行投票。

鑑於安永網絡內的成員機構所處的市場和監管環境存在差異，各成員機構可依據自身的治理規則，自主決策是否參與該分拆計劃。

基於對本區域的商業環境和發展階段等因素的考慮，安永大中華區所有成員機構（包括中國大陸、香港、澳門、台灣和蒙古的成員機構）將不參與安永全球分拆計劃。

安永大中華區的成員機構由本土合夥人所擁有及管理，已在本區域提供專業服務逾55年，對過往的成績感到自豪，並將保持現有組織架構，為大中華區客戶提供多領域的全方位專業服務。

聲明稱，將繼續踐行對國家、社會和客戶的承諾，以一流人才、創新精神，堅守社會責任，創造長期價值，引領高質量可持續發展，建設最受信賴的專業服務機構。

安永大中華區將繼續留在安永全球網絡中，整合安永全球資源服務大中華區的客戶，並以此為傲。

外電早前報道，安永諮詢業務分拆計劃將在明年底進行，安永全球約1.3萬名合伙人將就分拆投票，預料他們將支持分拆，每人有望平均獲得逾百萬美元分紅。

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