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港元拆息個別發展 1個月HIBOR升穿2% 續創近兩年半新高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升6.13點子至2.00816%，是2020年3月31日後最高，當日報2.05012%。

港元現報7.8488元升值5點子，曾貶值最多4點子，報7.8497元，亦曾升值最多8點子，報7.8485元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.83點子至1.03167%；1星期HIBOR跌2.58點子至1.34696%；2星期HIBOR跌1.09點子至1.48649%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.48點子至2.78917%；6個月期HIBOR無升跌報3.40952%；12個月期HIBOR跌0.07點子至3.79702%。

美元指數現報109.005貶值0.702點或0.64%。

美元1個月期LIBOR報2.70457%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6964%，連續2日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。

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