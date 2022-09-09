美匯指數下降至108.81點，見一周低，美期、亞股上升，內地通脹、PPI增幅放緩及低過預期，A股向上，港股升幅亦於數據公布後擴大，內房、物管股急升。
恒指今早高開39點，高位升491點，低位升39點，高低波幅452點。
恒指半日升488點或2.59%，報19342點，大市成交金額513億元；國指升184點或2.86%，報6620點。恒生科技指數收報4083點，升2.76%。
藍籌股成交金額198.8億元，佔大市成交38.75%；科指成份股成交金額109.19億元，佔大市成交21.28%；國指成份股成交金額168.27億元，佔大市成交32.8%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。中石油（0857）、恒安（1044）、東方海外（0316）拖累大市。
藍籌71隻升，2隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升14.09%，收報2.51元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌4.9%，收報3.49元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.83元，升6.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報151.1元，跌16.89%。
恒指續低於10天線(19464.64點)。科指續低於10天線(4130.02點)。
北水南下合計淨流出7.5億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入113.34億元人民幣，終止連續6日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，國浩（0053）收報78元，無升跌。
恒生（0011）上調H按封頂至2.75厘，P按按息升至2.6厘。收報122.4元，升2.09%。
Naspers披露減持騰訊（0700）售111.5萬股涉資逾3億元。收報307元，升1.72%。
被調低評級股價插14%，旭輝（0884）：大股東斥200萬元增持股份。收報1.96元，升10.11%。
B站（9626）次季經調整淨虧損擴大至19.68億元，月均活躍用戶創新高。收報151.1元，跌16.89%。
銀建國際（0171）附屬公司無償轉讓合營50%股權。收報0.45元，跌8.16%。
長汽（2333）8月汽車銷量升近兩成至8.82萬輛。收報11.28元，升2.92%。
新地（0016）全年少賺4%，基礎盈利287.3億，遜預期，末期息3.7元。收報95.7元，升1.75%。
破頂股包括，越秀地產（0123）創52周高，見10.76元，收報10.74元，升4.27%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.91元，收報5.88元，升2.8%；中遠海能（1138）創52周高，見7.25元，收報6.85元，跌1.44%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；泰和小貸（1915）創52周高，見3.48元，收報3.37元，升9.06%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.7元，收報2.8元，升1.82%；小鵬汽車（9868）低見60.15元，收報62.9元，升3.37%；雲頂新耀（1952）低見10.14元，收報10.46元，升0.77%；鷹瞳科技（2251）低見12.1元，收報12.76元，升2.08%；摩比發展（0947）低見0.202元，收報0.229元，升6.51%；小鵬（9868）低見60.15元，收報62.9元，升3.37%；信陽毛尖（0362）低見0.014元，收報0.015元，跌11.76%；優然牧業（9858）低見2.17元，收報2.22元，升1.37%；醫渡（2158）低見6.01元，收報6.24元，升2.13%；都市麗人（2298）低見0.176元，收報0.19元，跌1.04%。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見4元，收報4.14元，升2.48%；信德（0242）低見1.25元，收報1.3元，升4%；中華煤氣（0003）低見7.25元，收報7.37元，升1.1%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.44元，無升跌；普華和順（1358）低見0.68元，收報0.7元，跌2.78%；新意網集團（1686）低見4.79元，收報4.88元，升0.21%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；恒地（0012）低見24.8元，收報25.5元，升2.2%；泓富（0808）低見2.15元，收報2.18元，升1.4%；聯想（0992）低見5.97元，收報6.12元，升2%。
異動股
上升異動股，包括，時代中國（1233）收報1.34元，升26.42%；現代牙科（3600）收報2.52元，升24.75%；融創服務（1516）收報2.65元，升17.26%；微創腦科學（2172）收報23.35元，升14.18%；碧桂園（2007）收報2.51元，升14.09%；時代鄰里（9928）平上市低位0.73元，收報0.83元，升13.7%；復銳醫療（1696）收報9.2元，升12.88%；上置集團（1207）收報0.027元，升12.5%；梁志天設計集團（2262）收報0.325元，升12.07%；三巽控股（6611）收報0.33元，升11.86%。
下跌異動股，包括，上坤（6900）創上市新低，見0.49元，收報0.49元，跌36.36%；嗶哩嗶哩（9626）收報151.1元，跌16.89%；大豐港（8310）收報0.09元，跌16.67%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.014元，收報0.015元，跌11.76%；雲遊控股（0484）收報0.88元，跌10.2%；華科資本（1140）收報0.46元，跌9.8%；銀建國際（0171）收報0.45元，跌8.16%；香港航天科技（1725）收報14.06元，跌8.1%；阜豐集團（0546）收報4.2元，跌7.28%；聯眾（6899）收報0.21元，跌6.67%。
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