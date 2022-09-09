事實上，小米上星期才傳出第一款電動車將索價逾30萬元人民幣。綜合多家內地媒體報道，有消息人士稱，小米第一款車將是轎車，已選定上海禾賽科技為激光雷達供應商，售價上限擬超過30萬元人民幣；並已選定寧德時代（滬：300750）和比亞迪（1211）旗下弗迪電池為其提供汽車電池，低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰「刀片電池」，高配車型搭載寧德時代今年發布的「麒麟電池」。

小米由2020年起多次傳出加入製造智能電動車戰團，至去年初雷軍表示，小米由2021年1月15日開始調研造車，起初他是抗拒的，但回想起剛開始創業時一無所有，競爭對手都是巨頭，但通過打拚，仍然取得奇蹟。

小米董事會最終於去年3月宣布批准智能電動汽車業務立項，將成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元（約780億港元），由雷軍兼任智能電動汽車業務的首席執行官。