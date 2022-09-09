李達志指，「轉數快」現時已獲超過八成的政府部門採納為繳款選項之一，未來更會進一步涵蓋更多公共服務。

李達志亦提到，「轉數快」正擴展至跨境支付，一方面，在數字人民幣測試已進入第二階段，測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值，而參與的銀行由第一階段的一間增加至四間，現時測試進展良好，會適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在内地使用數字人民幣。

除數字人民幣跨境測試外，李達志稱，亦正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。

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