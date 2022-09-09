科技股大漲，美團（3690）升半成，阿里巴巴（9988）升3%，嗶哩嗶哩（9626）季績失色，股價挫17%。金融股做好，平安（2318）升近半成，友邦（1299）升3%。內房物管股大彈，碧桂園（2007）升14%，碧服（6098）升一成。飲品、餐飲、出行內需也做好，潤啤（0291）海底撈（6862）攜程（9961）升3%、4%。生科醫藥股反彈。有色金屬升勢明顯。不過，電力及新能源股有回吐。

平保有望受惠於內地房地產風險下降，股價調整後發力，可以留意。中央出台政策支持剛性及改善住房需求，運用階段性信貸政策及保交樓專項借款，有助樓市平穩發展。平保之前受到內房相關投資減值影響，股價低迷，隨着房產風險降溫，對股價有正面作用。平保上月升至47元後出現調整，跌至20天有支持，今早發力突破50天線，短線有望向上闖50元關，可候小回吸。止蝕位設於45元。

劉思明

投資版副主編