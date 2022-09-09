moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】平保受惠內房風險下降

美股連續第二日反彈。美國上周首次申領失業救濟人數連跌四周，顯示勞動力需求依然穩健，強化美國進取加息預期，但無礙美股繼續反彈。內地上月CPI及PPI均低於預期，內地A股及亞洲主要股市小幅上升，港股卻大漲大幅跑贏。恒指輕微高開後向上，以近半日高位收，收報19,342點，升488點或2.59%。大市成交暢旺，半日達514億元。

科技股大漲，美團（3690）升半成，阿里巴巴（9988）升3%，嗶哩嗶哩（9626）季績失色，股價挫17%。金融股做好，平安（2318）升近半成，友邦（1299）升3%。內房物管股大彈，碧桂園（2007）升14%，碧服（6098）升一成。飲品、餐飲、出行內需也做好，潤啤（0291）海底撈（6862）攜程（9961）升3%、4%。生科醫藥股反彈。有色金屬升勢明顯。不過，電力及新能源股有回吐。

平保有望受惠於內地房地產風險下降，股價調整後發力，可以留意。中央出台政策支持剛性及改善住房需求，運用階段性信貸政策及保交樓專項借款，有助樓市平穩發展。平保之前受到內房相關投資減值影響，股價低迷，隨着房產風險降溫，對股價有正面作用。平保上月升至47元後出現調整，跌至20天有支持，今早發力突破50天線，短線有望向上闖50元關，可候小回吸。止蝕位設於45元。

劉思明

投資版副主編