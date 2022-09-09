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星展進駐The Sandbox 購入3x3土地提倡ESG

星展集團進駐元宇宙，今天宣布與香港「獨角獸」Animoca Brands旗下虛擬世界平台The Sandbox合作建立「DBS BetterWorld」，將成為第一家與The Sandbox合作的新加坡公司，也是首家新加坡銀行涉足元宇宙。是次合作中，星展將購入一塊3x3的虛擬土地（LAND），即The Sandbox元宇宙中的一個虛擬房地產單位，並結合沉浸式元素進行開發。

星展執行總裁高博德表示，未來十年，在人工智慧和區塊鏈等新科技的帶動下，這些轉變將更趨深遠。雖然元宇宙仍在演化當中，但亦可能會從根本上改變銀行與客戶和社區的互動方式。該行期待這項目能作為又一創新平台，以宣傳重要的ESG議題，及聚焦社區和合作伙伴如何以身作則來解決這些問題。

The Sandbox營運總監和聯合創辦人Sebastien Borget表示：「歡迎星展與The Sandbox合作並成為新加坡首家進入開放元宇宙的銀行，共同在虛擬地圖上創建『新加坡宇宙』，以吸引、公平、包容和開放的方式，將新加坡文化帶進元宇宙的日常生活中。有見ESG議題之重要性，我們期待這次元宇宙之合作，能給予大家一個為全球帶來積極全球影響的體驗。」

星展的目標是讓「DBS BetterWorld」成為另一個參與平台，通過為The Sandbox訪客提供更多途徑瞭解有關ESG的討論，如介紹一眾透過創新的商業模式來帶動積極影響的亞洲社會企業家；亦將與The Sandbox合作購買碳抵消，以確保「DBS BetterWorld」上的土地和生產能實現碳中和。