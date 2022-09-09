金管局表示，數字人民幣仍處於研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計、相關的使用條款及時間表，會由人民銀行敲定作實及公布。金管局與人民銀行亦會確保相關的跨境及技術安排符合香港和內地的監管政策與合規要求。

金管局指出，人民幣在香港使用已十分常見，數字人民幣定位等同流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利，相信將來會為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，亦有助促進粵港澳大灣區的互聯互通。

為推進粵港澳大灣區建設，深化內地與香港合作，促進粵港澳大灣區互聯互通，並提升跨境支付服務便利化水平，人民銀行數字貨幣研究所與香港金融管理局開展數字人民幣跨境支付合作，首階段技術測試已於2020年12月完成。