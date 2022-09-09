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8月社融增2.43萬億元 高過市場預期

人民銀行公布8月金融統計數據，社會融資增量為2.43萬億元（人民幣，下同），高於市場預期的2.08萬億元，亦較7月的7561億元明顯反彈，惟按年少增5571億元。

地方政府專項債券發行提早完成，令政府債券發行額按年少增6693億元，為按年少增的主要原因，企業債券淨融資按年亦少增3501億元，社融按年多增主要來自短期貸款，未貼現的銀行承兌匯票按年多增3358億元，其他被視為表外貸款的委托貸款按年多增1578億元，信托貸款按年少減890億元，而對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.33萬億元，按年多增631億元。

8月新增人民幣貸款為1.25萬億元，少於市場預期的1.5萬億元，按年多增390億元。住戶貸款增加4580億元，其中主要反映按揭的中長期貸款增加2658億元，較7月反彈79%，不過較去年同期仍跌38%，短期貸款則增加1922億元。企業貸款增加8750億元，較7月亦反彈2倍，其中短期貸款減少121億元，中長期貸款則增加7353億元，票據融資增加1591億元；非銀行業金融機構貸款減少425億元。

8月末，廣義貨幣（M2）餘額為259.51萬億元，按年增長12.2%，與市場預期相符，增速分別按月和按年高0.2個和4個百分點；較8月底人民幣貸款按年增長10.9%高1.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額66.46萬億元，按年增長6.1%，增速按月低0.6個百分點，按年則高1.9個百分點。