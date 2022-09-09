歐央行加息推動歐元升值見周最強，美匯指數回落至108.434見逾一周低，美期、歐股、亞股、A股股向上，內地公布CPI、PPI升幅放緩及遜預期，港股擴大升幅，三大指數升幅午後進一步擴大，創8月後最大升幅，恒指升逾500點，終止連跌6日走勢。全周計，三大指數仍向下。

恒指今早高開39點見全日低位，午後曾升最多562點，高低波幅524點。

恒指收市升507點或2.69%，報19362點，大市成交金額922億元，較上日增加15.32%，是9月5日984.41億元成交後最多；國指升191點或2.98%，報6628點。恒生科技指數收報4077點，升2.6%。

藍籌股成交金額126.16億元，佔大市成交13.68%；科指成份股成交金額206.81億元，佔大市成交22.43%；國指成份股成交金額342.75億元，佔大市成交37.17%。

京東（9618）、平保（2318）、匯控（0005）貢獻恒指較多。信義光能（0968）、東方海外（0316）、長建（1038）拖累大市。

藍籌72隻升，1隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升10.5%，收報16元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌0.39%，收報10.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.87元，升7.31%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報152.1元，跌16.34%。

恒指續低於10天線(19466.56點)。科指續低於10天線(4129.4點)。

北水南下合計淨流出1.81億元，終止連續4日流入，半日曾淨流出7.5億元。南水北上合計淨流入147.53億元人民幣，終止連續6日流出。

一周表現

恒指本周累跌0.46%或89點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為3.56%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月19日；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升18.43%，其次為碧桂園服務（6098）及龍湖（0960），分別升14.94%及14.14%。而表現最差的是中海油（0883），累跌6.77%，其次為騰訊（0700）及吉利（0175），分別跌6.57%及6.47%。

國指本周累跌0.66%或44點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為3.59%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月19日；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升18.43%，其次為碧桂園服務（6098）及龍湖集團（0960），分別升14.94%及14.14%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌20.95%，其次為信達生物（1801）及中海油（0883），分別跌8.23%及6.77%。

科指本周累跌1.6%或66點，跌幅較上周收窄，當時收市跌幅為3.69%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是8月19日；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升8.24%，其次為中芯（0981）及平安好醫生（1833），分別升6.27%及4.07%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌20.95%，其次為萬國數據（9698）及騰訊（0700），分別跌8.33%及6.57%。

午後消息股表現

內地8月汽車銷量增32.1%，新能源車增1倍。汽車股向上，吉利（0175）收報14.16元，升2.31%；比亞迪（1211）收報221.6元，升2.5%；廣汽集團（2238）收報6.82元，升1.19%；長城汽車（2333）收報11.42元，升4.2%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見60.15元，收報62.9元，升3.37%；理想汽車（2015）收報103.6元，升1.77%；蔚來集團（9866）收報144元，升5.73%。

小米（1810）被指太遲進軍電動車行業，雷軍：I disagree。收報10.8元，升2.27%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，國浩（0053）收報78元，無升跌。

恒生（0011）上調H按封頂至2.75厘，P按按息升至2.6厘。收報5.2元，升1.36%。

Naspers披露減持騰訊（0700）售111.5萬股涉資逾3億元。收報307元，升1.72%。

被調低評級股價插14%，旭輝（0884）：大股東斥200萬元增持股份。收報1.98元，升11.24%。

B站（9626）次季經調整淨虧損擴大至19.68億元，月均活躍用戶創新高。收報152.1元，跌16.34%。

銀建國際（0171）附屬公司無償轉讓合營50%股權。收報0.45元，跌8.16%。

長汽（2333）8月汽車銷量升近兩成至8.82萬輛。收報11.42元，升4.2%。

新地（0016）全年少賺4%，基礎盈利287.3億，遜預期，末期息3.7元。收報95.5元，升1.54%。

破頂股表現

破頂股包括，樂普生物（2157）創上市新高，見31.8元，收報25.1元，升283.79%；越秀地產（0123）創52周高，見10.8元，收報10.68元，升3.69%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.2元，收報1.15元，升8.49%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.95元，升4.02%；中遠海能（1138）創52周高，見7.25元，收報6.84元，跌1.58%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；泰和小貸（1915）創52周高，見3.5元，收報3.49元，升12.94%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.7元，收報2.84元，升3.27%；康橋悅（2205）低見0.9元，收報1元，跌0.99%；銀城國際（1902）低見2.05元，收報2.1元，升0.96%；小鵬汽車（9868）低見60.15元，收報62.9元，升3.37%；雲頂新耀（1952）低見10.14元，收報10.8元，升4.05%；鷹瞳科技（2251）低見12.1元，收報13元，升4%；網上車市（1490）低見0.234元，收報0.238元，跌3.25%；摩比發展（0947）低見0.202元，收報0.22元，升2.33%；小鵬（9868）低見60.15元，收報62.9元，升3.37%；信陽毛尖（0362）低見0.014元，收報0.015元，跌11.76%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見4元，收報4.16元，升2.97%；信德（0242）低見1.25元，收報1.29元，升3.2%；中華煤氣（0003）低見7.25元，收報7.36元，升0.96%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.45元，升0.69%；普華和順（1358）低見0.68元，收報0.71元，跌1.39%；新意網集團（1686）低見4.79元，收報4.9元，升0.62%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.52元，升1.96%；恒地（0012）低見24.8元，收報25.4元，升1.8%；泓富（0808）低見2.15元，收報2.22元，升3.26%；聯想（0992）低見5.97元，收報6.1元，升1.67%。

異動股

上升異動股，包括，樂普生物（2157）創上市新高，見31.8元，收報25.1元，升283.79%；毅德國際（1396）收報0.19元，升28.38%；現代牙科（3600）收報2.55元，升26.24%；時代中國（1233）收報1.25元，升17.92%；碧桂園（2007）收報2.57元，升16.82%；融創服務（1516）收報2.63元，升16.37%；兗煤澳洲（3668）收報39.55元，升13.32%；泰和小貸（1915）創52周高，見3.5元，收報3.49元，升12.94%；寶龍地產（1238）收報1.05元，升12.9%；新城發展（1030）收報2.9元，升12.84%；騰盛博藥（2137）收報7.03元，升12.48%。

下跌異動股，包括，上坤（6900）創上市新低，見0.37元，收報0.405元，跌47.4%；嗶哩嗶哩（9626）收報152.1元，跌16.34%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.014元，收報0.015元，跌11.76%；雲遊控股（0484）收報0.87元，跌11.22%；順騰（0932）收報0.132元，跌10.81%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.027元，跌10%；阜豐集團（0546）收報4.13元，跌8.83%；華科資本（1140）收報0.465元，跌8.82%；築友智造（0726）見52周低0.36元，收報0.365元，跌8.75%；藍鼎國際（0582）創上市新低，見0.164元，收報0.165元，跌8.33%。

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