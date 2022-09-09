政府指，共收到28.96萬份有效申請，申請的債券本金總額達約625億元。銀色債券的最終發行額為450億元，高於350億元的目標發行額。

全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲21手（每手為10,000港元）。為數197 884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91 756申請（即認購20手以上者），均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24 295份申請將獲配發多一手債券。

財政司司長陳茂波表示，「本批銀色債券的發行額和最低息率均比以往為高，很高興看到銀色債券得到更多市民的支持。發行銀色債券能為年長市民提供一項安全可靠及具穩定回報的投資選項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。我們往後會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排」。

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