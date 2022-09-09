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iPhone 14今起預訂 登場遲到約10分鐘 

蘋果公司（美：AAPL）日前完成秋季發布會，推出最新系列iPhone 14，新產品今晚8時起接受預訂，9月16日起發售。記者今晚8時許進入蘋果香港官網，只見網站寫著「差不多了」，表示「Apple Store更新進入最後階段，好快見。」

記者數分鐘後再更新網站，已經開始接受預訂。事實上，按記者過往實測，蘋果去年iPhone 13接受預訂當天，網站也是稍為遲到。

據蘋果網站顯示，每位顧客每款新型號限購2部。其中，如果買家今天訂購iPhone 14，產品將於9月16日至9月19日期間送達。至於iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，今天訂購的買家將於9月23日至9月28日期間收貨。iPhone 14 Plus則由10月7日起發售。

不過，截至晚上8時45分，iPhone 14的出貨日期已排至10月16日至10月19日期間；iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的出貨日期則是10月6日至10月13日，這或意味iPhone 14較Pro系列受顧客青睞。

跟去年情況不同，在iPhone 14系列推出首天，暫未見電訊公司有明顯的出機宣傳或計劃。不過，各大電訊商早在秋季發布會舉行以前，已推出不同的早鳥預訂方案。

此外，蘋果亦推出優惠，顧客購買任何iPhone，可獲Apple Music免費試用6個月，只限平台新用戶，收費計劃會自動續期，直至取消訂購；每個Apple ID只可獲享此優惠一次。