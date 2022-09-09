數碼通指出，客戶可分期或消費券一次過付款；選擇消費券一筆過付款，可有速度不高於1Mbps的5G無限本地數據。如選擇iPhone for Life計劃，就有36個月免息免手續費分期。如果用恒生信用卡支付，將有80元至250元的月費回贈，以及免費12個月「上網管家」服務優惠。

數碼通又表示， 所有5G新客戶上台計劃及所有買機付款方式均為劃一機價，沒有特別推出掛勾的月費計劃。現有5G計劃當中，入場月費238元，有42GB 5G數據；月費最高計劃是每月330GB，月費698元。

和記電訊（0215）旗下3香港表示，客戶只要選用228元以上的5G SIM計劃，並到門市預繳500元，iPhone的機價就可減3000元。據悉，在新iPhone系列9月16日正式發售當天，預計有新計劃部署。

而中移動（0941）的優惠僅限於256GB的iPhone 14 Pro Max，客戶若選用月費168元的10GB的5G服務計劃，就可以有1200元的5G手機獎賞，折後機價8999元。折扣最多的是300GB的5G服務計劃，月費498元，可以有3360元的5G手機獎賞，折後機價6839元。