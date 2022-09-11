陳茂波指，受到本地疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比2021年9月高位回落逾5%，今年首八個月的成交量較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，這些都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對著頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望。

他表示，面對歐元區通脹率達9.1%的歷史新高，歐洲央行日前加息0.75厘，是歷來最大的單次加幅。至於美國，有見聯儲局官員的言論，市場普遍預期，兩星期後的議息會議將再度大幅加息0.75厘，如此將令聯邦基金利率今年來合共加息幅度達到3厘。

外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%上升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。而隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

至於日前政府公布了新一批(第七批)銀色債券的認購結果及分配情況，是次發行收到破紀錄近29萬份合資格申請，較去年多約13%，認購總金額近625億港元。當中約六成半申請人年齡介乎60至69歲，三成半則年逾70，年齡最高的申請人為104歲。由於認購反應熱烈，決定將最終發行額提升到450億元的上限，較去年的發行規模多五成，盡量滿足年長市民的需求。

他又提到，即使銀債的保證息率上升，卻不會影響債券基金的穩健性和可持續性。而債券基金本身並不是財政儲備的一部分，亦與政府的其他帳目分開處理，故發債所得和利息成本與政府財政兩者拉不上關係。至於發行綠色債券募集的資金，則明確規範投資於綠色基建項目用途。香港必須保持匯價穩定的經濟體，必須嚴守財政紀律：不會透過發債來支付政府的經常開支。嚴守財政紀律、避免長期和結構性的入不敷支，是維繫公共財政安全穩健、確保政府有實力應對潛在的經濟及金融波動的根本。