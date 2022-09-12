moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

路透：華府擬擴大對中國的半導體出口限制

外電路透昨引述數位消息人士稱，美國政府計劃針對向中國出口、用於人工智能（AI）及晶片製造設備的半導體，於下個月擴大出口限制。

消息人士稱，美國商務部早前曾向科林研發（Lam Research）（美：LRCX）、科磊（KLA）及應用材料（Applied Materials）3家公司發信，表明除非得到商務部許可，否則不得向中國工廠出口14納米以下的晶片製造設備；華府現打算按信函內容為基礎發布新規定。

據報，美國商務部上月亦向輝達（Nvidia）（美：NVDA）及超微半導體（AMD）（美：AMD）發信列出相關規定，要求兩家公司停止向中國輸出多種AI晶片，除非取得許可。科磊、應用材料和輝達拒絕置評，而科林研發沒有回應置評請求。輝達沒有對具體的政策舉措發表評論，但重申預計新的許可要求不會產生「重大影響」。

部分消息人士又指出，新規定或包括針對中國的額外行動，但限制措施或會改變，發布規定的時間亦有機會比預期遲。報道稱，透過這類通知信函，能讓商務部繞過冗長的法規制定流程，以迅速實施管控，但對象僅適用於收到信函的公司。

消息人士亦透露，產品內含有先進晶片的美國公司，也有可能商務部下達限制出口令的對象，例如戴爾（Dell）、惠普（HP）、美超微電腦（SuperMicro）製造的資料中心伺服器，因為當中含有被禁出口到中國的輝達A1000晶片。