消息人士稱，美國商務部早前曾向科林研發（Lam Research）（美：LRCX）、科磊（KLA）及應用材料（Applied Materials）3家公司發信，表明除非得到商務部許可，否則不得向中國工廠出口14納米以下的晶片製造設備；華府現打算按信函內容為基礎發布新規定。

據報，美國商務部上月亦向輝達（Nvidia）（美：NVDA）及超微半導體（AMD）（美：AMD）發信列出相關規定，要求兩家公司停止向中國輸出多種AI晶片，除非取得許可。科磊、應用材料和輝達拒絕置評，而科林研發沒有回應置評請求。輝達沒有對具體的政策舉措發表評論，但重申預計新的許可要求不會產生「重大影響」。

部分消息人士又指出，新規定或包括針對中國的額外行動，但限制措施或會改變，發布規定的時間亦有機會比預期遲。報道稱，透過這類通知信函，能讓商務部繞過冗長的法規制定流程，以迅速實施管控，但對象僅適用於收到信函的公司。

消息人士亦透露，產品內含有先進晶片的美國公司，也有可能商務部下達限制出口令的對象，例如戴爾（Dell）、惠普（HP）、美超微電腦（SuperMicro）製造的資料中心伺服器，因為當中含有被禁出口到中國的輝達A1000晶片。