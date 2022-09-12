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四海國際認購春華農銀發起SPAC 涉資1.221億元

四海國際（0120）今天宣布，旗下全資子公司迅健獲配發SPAC公司Interra Acquisition（4801）的1221萬股A類股份（連同488.4萬份上市認股權證），認購價約1.221億元。以Interra Acquisition擬發行1.001億股A類股份及4004萬份上市認股權證計算，四海國際認購比例約12.2%。

Interra Acquisition是由內地私募股權基金春華資本、農銀國際資管為發起人的SPAC公司，擬發行1.001億股A類股份及4004萬份上市認股權證，每股定價10元，集資約10億元，料於周五（16日）在主板掛牌，將成為本港第四隻SPAC。

四海國際認為，Interra Acquisition的業務前景、Interra Acquisition發起人的經驗、參與Interra Acquisition將投資具備高增長率前景行業的潛在機會，以及向公司提供的贖回權，以保護其所作投資。世紀城市（0355）董事、百利保（0617）董事及四海董事認為，認購可令四海集團的投資組合多元化及獲取可能有利之投資回報。

公司強調，認購須待發售證券於聯交所成功上市後，方告完成。認購不一定會進行，亦不一定會獲發行Interra Acquisition任何發售證券。