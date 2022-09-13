moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美股創兩周高 道指升229點 4日累升1236點

紐約聯儲調查顯示8月份美國通脹預期明顯下降，關注周二將公佈的CPI數據，料連續第二個月放緩。蘋果公司股價創下5月份以來最大漲幅，預售數據顯示iPhone 14 Pro Max成為最暢銷機型，表現超越舊版。美股創8月26日後新高，連升4日，道指累升1236.04點，對上一次連升4日是8月15日。美2年期10年期債息續倒掛，報21.786基點。

道瓊斯工業平均指數收漲229點，升幅0.72%，報32381點。標普500指數收漲43點，升幅1.06%，報4110點。納斯達克綜合指數收漲154點，或1.28%，報12266點。

聯合健康升1.32%，報531.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而安謀跌4.07%，報237.62元，拖低道指66點。

科技股方面，蘋果收市報163.43元，升3.85%，谷歌母公司Alphabet收市報110.86元，升0.18%，亞馬遜收市報136.45元，升2.38%，Facebook收市報168.96元，跌0.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.76%，報427點。德國DAX指數收漲2.4%，報13402點；法國CAC 40指數漲1.96%，報6333點；英國富時100指數收漲1.66%，報7473點。

 