紐約聯儲調查顯示8月份美國通脹預期明顯下降，關注周二將公佈的CPI數據，料連續第二個月放緩。蘋果公司股價創下5月份以來最大漲幅，預售數據顯示iPhone 14 Pro Max成為最暢銷機型，表現超越舊版。美股創8月26日後新高，連升4日，道指累升1236.04點，對上一次連升4日是8月15日。美2年期10年期債息續倒掛，報21.786基點。