紐約聯儲調查顯示8月份美國通脹預期明顯下降，關注周二將公佈的CPI數據，料連續第二個月放緩。蘋果公司股價創下5月份以來最大漲幅，預售數據顯示iPhone 14 Pro Max成為最暢銷機型，表現超越舊版。美股創8月26日後新高，連升4日，道指累升1236.04點，對上一次連升4日是8月15日。美2年期10年期債息續倒掛，報21.786基點。
道瓊斯工業平均指數收漲229點，升幅0.72%，報32381點。標普500指數收漲43點，升幅1.06%，報4110點。納斯達克綜合指數收漲154點，或1.28%，報12266點。
聯合健康升1.32%，報531.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而安謀跌4.07%，報237.62元，拖低道指66點。
科技股方面，蘋果收市報163.43元，升3.85%，谷歌母公司Alphabet收市報110.86元，升0.18%，亞馬遜收市報136.45元，升2.38%，Facebook收市報168.96元，跌0.11%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.76%，報427點。德國DAX指數收漲2.4%，報13402點；法國CAC 40指數漲1.96%，報6333點；英國富時100指數收漲1.66%，報7473點。