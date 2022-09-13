個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.96%，折合報309.95元；阿里巴巴（9988）升3.45%，折合報92.9元；美團（3690）升0.52%，折合報180.83元；匯控（0005）升2.81%，折合報49.4元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.78元。

道期現升0.08%；標期現升0.11%；納期現升0.16%。日股現升0.12%，韓股現升1.64%，澳股現升0.54%。

VIX指數隔晚升4.73%或1.08點，報23.87點。美2年期10年期債息倒掛，現報21.604基點。

紐油現升0.11%或0.09美元，報87.88美元；布油現升0.09%或0.09美元，報94.09美元；金價現升0.14%或2.47美元，報1727.01美元；LME 銅期貨隔晚升1.26%或99美元，報7955.5美元。美國10年期債息現跌0.63%或0.0212厘，報3.3366厘。

今日焦點股份可留意：

四海國際（0120）認購春華農銀發起SPAC，涉資1.221億元。

名創優品（9896）或面臨股東集體訴訟。

安山金控（0033）盈喜，全年轉賺至少3000萬元。

旭輝（0884）售南京地皮予大股東，套逾億元。

國泰（0293）指放寬檢疫後，恢復運力仍需數月。港府放寬機組人員檢疫，取消隔離3天要求。

美的置業（3990）首八月合同銷售額降47%，中國奧園大跌80%。

舜宇（2382）8月手機鏡頭、模組出貨量跌逾26%，車載鏡頭升29%。

富力地產（2777）8月銷售收入按年跌近74%。