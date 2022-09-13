恒指今早高開42點或0.22%，報19404點，大市成交金額30億元；國指今早高開19點或0.3%，報6647點。恒生科技指數開市報4104點，升0.67%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、藥明生物（2269）、京東（9618）拖累大市。
藍籌33隻升，31隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.23%，報91.8元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.42%，報61.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報165.6元，升15%；跌幅最大的是理想（2015）開市報101.7元，跌1.83%。
恒指上試10天線(19404.71點)。科指上試10天線(4114.94點)。
四海國際（0120）認購春華農銀發起SPAC，涉資1.221億元。無成交，報1.12元。
名創優品（9896）或面臨股東集體訴訟。無成交，報11.06元。
安山金控（0033）盈喜，全年轉賺至少3000萬元。開市報2.05元，升11.41%。
旭輝（0884）售南京地皮予大股東，套逾億元。開市報1.98元，無升跌。
國泰（0293）指放寬檢疫後，恢復運力仍需數月。港府放寬機組人員檢疫，取消隔離3天要求。開市報8.39元，升0.36%。
美的置業（3990）首八月合同銷售額降47%，中國奧園大跌80%。無成交，報9.31元。
舜宇（2382）8月手機鏡頭、模組出貨量跌逾26%，車載鏡頭升29%。開市報103元，升1.18%。
富力地產（2777）8月銷售收入按年跌近74%。開市報1.6元，升1.91%。
創52周低，包括電能實業（0006）低見43.55元，開市報43.55元，跌0.91%路勁基建（1098）低見4元，開市報4元，跌1.23%。
異動股
上升異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報165.6元，升15%；安山金控（0033）開市報2.05元，升11.41%；再鼎醫藥（9688）開市報40.05元，升10.03%；愛帝宮（0286）開市報0.63元，升8.62%；家鄉互動（3798）開市報1.62元，升7.28%；和黃醫藥（0013）開市報21.7元，升6.37%；聯康生物（0690）開市報0.097元，升4.3%；微創醫療（0853）開市報17.02元，升3.78%；新疆新鑫（3833）開市報1.26元，升3.28%；中國有色礦業（1258）開市報3.53元，升3.22%。
下跌異動股，包括，天鴿互動（1980）見52周低0.65元，開市報0.65元，跌30.11%；藥明生物（2269）開市報61.75元，跌7.42%；力高生活（2370）開市報3.27元，跌4.66%；藥明康德（2359）開市報79.2元，跌4.17%；越秀房託（0405）見52周低2.35元，開市報2.35元，跌3.69%；三生製藥（1530）開市報5.55元，跌2.63%；李氏大藥廠（0950）開市報1.92元，跌2.54%；綠景中國（0095）開市報0.95元，跌2.06%；遠洋服務（6677）開市報2.4元，跌2.04%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.51元，跌1.92%。