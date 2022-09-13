港元現報7.8485元升值3點子，曾貶值最多3點子，報7.8491元，亦曾升值最多5點子，報7.8483元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升21.31點子至1.24476%；1星期HIBOR升4.04點子至1.38738%；2星期HIBOR升4.84點子至1.53488%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.6點子至2.79518%；6個月期HIBOR跌0.07點子至3.40881%；12個月期HIBOR升0.07點子至3.79774%。

美元指數現報108.202貶值0.128點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報2.77314%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7082%，終止單日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次終止單日收窄，是2022年9月09日，當日利差報-0.765%。

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