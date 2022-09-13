moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至2.06% 創逾兩年半高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升5.68點子至2.06494%，是2020年2月4日後最高，當日報2.15661%。對上一次連升3日是8月31日，當日拆息報1.86542%。

港元現報7.8485元升值3點子，曾貶值最多3點子，報7.8491元，亦曾升值最多5點子，報7.8483元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升21.31點子至1.24476%；1星期HIBOR升4.04點子至1.38738%；2星期HIBOR升4.84點子至1.53488%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.6點子至2.79518%；6個月期HIBOR跌0.07點子至3.40881%；12個月期HIBOR升0.07點子至3.79774%。

美元指數現報108.202貶值0.128點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報2.77314%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7082%，終止單日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次終止單日收窄，是2022年9月09日，當日利差報-0.765%。

其他報道

拜登簽行政令推動本土生物技術 藥明生物曾挫20% 藥明康德跌13%

中國堅持動態清零 北京環球度假區據報自開業以來已裁員25%

Twitter股東據報準備批准馬斯克440億美元的收購

滬深三大指數開市向上 人行淨回籠20億人幣

恒指高開42點 科指升0.67% 阿里升2.2% 蔚來升15%

港股ADR升160點 夜期低水98點 美期亞股向上

美股創兩周高 道指升229點 4日累升1236點