憧憬美國通脹將見頂，美匯指數回軟，美期、亞股向上。恒指今早高開42點，曾跌最多63點，其後倒升，高位升129點，半日高低波幅194點。
恒指半日升79點或0.41%，報19441點，大市成交金額530億元；國指升46點或0.69%，報6674點。恒生科技指數收報4096點，升0.46%。
藍籌股成交金額223.96億元，佔大市成交42.25%；科指成份股成交金額103.97億元，佔大市成交19.61%；國指成份股成交金額163.2億元，佔大市成交30.79%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、藥明生物（2269）、建行（0939）拖累大市。
藍籌56隻升，14隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升6.27%，收報17.96元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌18.44%，收報54.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報168.9元，升17.29%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.16元，跌5.26%。
恒指升穿10天線(19408.39點)。科指上試10天線(4114.08點)。
北水南下合計淨流入11.87億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入27.59億元人民幣，較上日減少81.3%，連續第2日流入，累計流入175.13億元。
拜登簽行政令推動本土生物技術，藥明生物（2269）曾挫20%、藥明康德（2359）跌13%。藥明生物收報54.4元，跌18.44%；藥明康德見52周低70.1元，收報70.75元，跌14.4%。
四海國際（0120）認購春華農銀發起SPAC，涉資1.221億元。收報1.12元，無升跌。
名創優品（9896）或面臨股東集體訴訟。收報11.18元，升1.08%。
安山金控（0033）盈喜，全年轉賺至少3000萬元。收報1.84元，無升跌。
旭輝（0884）售南京地皮予大股東，套逾億元。收報1.92元，跌3.03%。
國泰（0293）指放寬檢疫後，恢復運力仍需數月。港府放寬機組人員檢疫，取消隔離3天要求。收報8.54元，升2.15%。
美的置業（3990）首八月合同銷售額降47%，中國奧園大跌80%。收報9.31元，無升跌。
舜宇（2382）8月手機鏡頭、模組出貨量跌逾26%，車載鏡頭升29%。收報104.3元，升2.46%。
富力地產（2777）8月銷售收入按年跌近74%。收報1.57元，無升跌。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見18.16元，收報17.8元，升6.46%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.98元，升0.5%；太古（0019）創52周高，見57.55元，收報56.6元，升2.44%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.055元，收報0.028元，升3.7%；中國財險（2328）創52周高，見8.87元，收報8.84元，升0.45%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；泰和小貸（1915）創52周高，見3.6元，收報3.58元，升2.58%。
7隻股份創上市新低，包括銀城國際（1902）低見2.04元，收報2.05元，跌2.38%；和鉑醫藥（2142）低見2.33元，收報2.33元，跌4.51%；網上車市（1490）低見0.223元，收報0.23元，跌3.36%；金輪天地（1232）低見0.104元，收報0.104元，跌13.33%；勵駿（1680）低見0.2元，收報0.245元，升0.41%；上坤（6900）低見0.32元，收報0.33元，跌18.52%；德信中國（2019）低見1.87元，收報1.93元，跌3.5%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，普華和順（1358）低見0.64元，收報0.66元，跌7.04%；瑞慈醫療（1526）低見0.61元，收報0.61元，跌6.15%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；世界華文媒體（0685）低見0.234元，收報0.234元，跌2.5%；東方（0018）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；越秀房託（0405）低見2.35元，收報2.37元，跌2.87%；太睿國際控股（1010）低見0.6元，收報0.6元，跌13.04%；電能實業（0006）低見43.55元，收報43.95元，無升跌；卡姆丹克（0712）低見0.21元，收報0.22元，跌2.22%；德永佳集團（0321）低見1.27元，收報1.27元，跌1.55%。
異動股
上升異動股，包括，蔚來集團（9866）收報168.9元，升17.29%；再鼎醫藥（9688）收報41.9元，升15.11%；順騰（0932）收報0.149元，升12.88%；中國智能交通（1900）收報0.159元，升12.77%；企展控股（1808）收報1.55元，升11.51%；火幣科技（1611）收報4元，升10.5%；美圖公司（1357）收報0.99元，升10%；雄岸科技（1647）收報0.079元，升9.72%；呷哺呷哺（0520）收報4.26元，升8.4%。
下跌異動股，包括，樂普生物（2157）收報15.58元，跌37.93%；福晟（0627）收報0.013元，跌35%；天鴿互動（1980）見52周低0.64元，收報0.68元，跌26.88%；上坤（6900）創上市新低，見0.32元，收報0.33元，跌18.52%；藥明生物（2269）收報54.4元，跌18.44%；藥明康德（2359）見52周低70.1元，收報70.75元，跌14.4%；澳洲成峰高教（1752）收報0.077元，跌13.48%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.104元，收報0.104元，跌13.33%；太睿國際控股（1010）見52周低0.6元，收報0.6元，跌13.04%；康龍化成（3759）見52周低42.9元，收報43.2元，跌12.55%。
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