德斯控股指，Loh醫生缺乏領導能力，公司自2020年起持續蒙受龐大虧損。董事會大部分董事相信，公司業務策略需要改變，並相信目前為更換董事會主席的適當時機，並預期新任董事會主席可帶領公司重回正軌。公司於9月7日同時委任執行董事何偉清為主席。Loh除了被免除主席職務，亦被免除提名委員會主席、合規人員及授權代表的職務，僅保留執董職務。

同時，德斯控股指，Loh與董事會大部分董事存在重大意見分歧：Loh試圖通過聲稱已有一宗針對何偉清的警方案件報告的方式首先要求免除何偉清的董事資格。

此外，在經營理念及公司業務擴展策略及方向，以最近籌集資金的用途及分配，Loh均與董事會存在意見分歧。

德斯控股指，免除Loh的主席職務不會對公司及其附屬公司的營運造成任何重大不利影響，並認為符合公司及股東的整體利益。

公司股份於2022年8月23日上午9時正停牌，並將維持短暫停牌直至另行通知。

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