恒指今早高開42點，早段跌63點後倒升最多129點，午後曾倒跌最多66點，高低波幅輕微擴闊至196點。

恒指收市跌35點或0.18%，報19326點，大市成交金額949億元，較上日增加2.94%，是9月5日984.41億元成交後最多；國指升4點或0.07%，報6633點。恒生科技指數收報4069點，跌0.2%。

藍籌股成交金額452.23億元，佔大市成交47.65%；科指成份股成交金額212.14億元，佔大市成交22.35%；國指成份股成交金額334.64億元，佔大市成交35.26%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌47隻升，20隻下跌，6隻無升跌。萬洲（0288）升4.23%，收報5.42元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌19.94%，收報53.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報168.2元，升16.81%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.17元，跌4.82%。

恒指10天線(19396.93點)得而復失。科指受制於10天線(4111.41點)。

北水南下合計淨流入21.82億元，終止單日流出，淨流入金額是9月5日28.84億元後最多。。南水北上合計淨流入39.71億元人民幣，較上日減少73.08%，連續第2日流入，累計流入187.24億元。

午後消息股表現

銀保監要求銀行摸底復星集團債務敞口。復星（0656）見52周低4.73元，收報4.9元，跌4.11%。復星旅遊文化（1992）收報7.42元，跌1.07%。復星醫藥（2196）收報21.2元，跌1.85%。

拜登簽行政令推動本土生物技術，藥明生物（2269）曾挫20%、藥明康德（2359）跌13%。藥明生物收報53.4元，跌19.94%。藥明康德（2359）見52周低68.6元，收報68.75元，跌16.82%。

今早及隔晚消息股表現

四海國際（0120）認購春華農銀發起SPAC，涉資1.221億元。收報1.09元，跌2.68%。

名創優品（9896）或面臨股東集體訴訟。收報11元，跌0.54%。

安山金控（0033）盈喜，全年轉賺至少3000萬元。收報1.84元，無升跌。

旭輝（0884）售南京地皮予大股東，套逾億元。收報1.9元，跌4.04%。

國泰（0293）指放寬檢疫後，恢復運力仍需數月。港府放寬機組人員檢疫，取消隔離3天要求。收報8.52元，升1.91%。

美的置業（3990）首八月合同銷售額降47%，中國奧園大跌80%。收報8.99元，跌3.44%。

舜宇（2382）8月手機鏡頭、模組出貨量跌逾26%，車載鏡頭升29%。收報104.1元，升2.26%。

富力地產（2777）8月銷售收入按年跌近74%。收報1.59元，升1.27%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見18.16元，收報17.56元，升5.02%；玄武雲（2392）創上市新高，見7.23元，收報6.96元，升5.61%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.93元，跌0.34%；太古（0019）創52周高，見57.55元，收報56.6元，升2.44%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.055元，收報0.023元，跌14.81%；中國財險（2328）創52周高，見8.87元，收報8.84元，升0.45%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；泰和小貸（1915）創52周高，見3.6元，收報3.48元，跌0.29%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，京城佳業（2210）低見1.86元，收報3.8元，跌2.06%；銀城國際（1902）低見2.04元，收報2.1元，無升跌；和鉑醫藥（2142）低見2.24元，收報2.27元，跌6.97%；瑞慈醫療（1526）低見0.53元，收報0.53元，跌18.46%；捷榮國際（2119）低見0.8元，收報0.84元，無升跌；網上車市（1490）低見0.22元，收報0.25元，升5.04%；金輪天地（1232）低見0.104元，收報0.119元，跌0.83%；勵駿（1680）低見0.2元，收報0.228元，跌6.56%；大發地產（6111）低見0.229元，收報0.229元，跌6.53%；上坤（6900）低見0.25元，收報0.25元，跌38.27%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，普華和順（1358）低見0.64元，收報0.68元，跌4.23%；亞信科技（1675）低見10.38元，收報10.38元，跌4.6%；光啟科學（0439）低見0.118元，收報0.119元，跌6.3%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；世界華文媒體（0685）低見0.234元，收報0.24元，無升跌；東方（0018）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；越秀房託（0405）低見2.34元，收報2.35元，跌3.69%；太睿國際控股（1010）低見0.6元，收報0.64元，跌7.25%；電能實業（0006）低見43.55元，收報43.95元，無升跌；卡姆丹克（0712）低見0.21元，收報0.232元，升3.11%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）收報1.66元，升19.42%；蔚來集團（9866）收報168.2元，升16.81%；火幣科技（1611）收報4.17元，升15.19%；都市麗人（2298）收報0.23元，升15%；再鼎醫藥（9688）收報41.75元，升14.7%；中國智能交通（1900）收報0.159元，升12.77%；BC科技（0863）收報3.82元，升12.35%；三和建築（3822）收報0.083元，升12.16%；強泰環保（1395）收報0.19元，升11.76%；中建富通（0138）收報0.172元，升11.69%。

下跌異動股，包括，樂普生物（2157）收報14.5元，跌42.23%；上坤（6900）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌38.27%；福晟（0627）收報0.014元，跌30%；天鴿互動（1980）見52周低0.64元，收報0.68元，跌26.88%；藥明生物（2269）收報53.4元，跌19.94%；聯眾（6899）收報0.171元，跌18.57%；瑞慈醫療（1526）創上市新低，見0.53元，收報0.53元，跌18.46%；藥明康德（2359）見52周低68.6元，收報68.75元，跌16.82%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.055元，收報0.023元，跌14.81%；康龍化成（3759）見52周低41.45元，收報42.15元，跌14.68%。

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