全球最大咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）（美：SBUX）昨於Twitter宣布，推出最新Web3.0平台「Starbucks Odyssey」，將現有會員制度Starbucks Rewards跟NFT結合，向美國的星巴克員工及會員提供賺取及購買數碼資產的渠道。
即日起，星巴克的員工和客戶可以加入候補名單，有機會成為第一批獲得Starbucks Odyssey的體驗機會；該體驗將於今年稍後時間推出。據介紹，星巴克現有會員可藉Starbucks Rewards登錄Starbucks Odyssey，登錄後主要有旅程印章（journey stamp）NFT、限量版郵票（limited-edition stamps）NFT、NFT買賣等活動。
星巴克戰略和營銷副總裁Ryan Butz表示，利用Web3.0的技術，將允許旗下會員獲得前所未有的體驗和擁有權。Starbucks Odyssey將超越Starbucks Rewards會員的基本福利，並解鎖星巴克獨有的數碼、實體和體驗福利。
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