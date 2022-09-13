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CryptoCompare：8月份礦工淨流出2.13萬比特幣 連續第四個月為負數

研究機構CryptoCompare昨發報告，綜合今年8月份幣市行情。上月份錄得礦工淨流出2.13萬比特幣（bitcoin），已是連續第四個月錄得礦工淨流量為負。由於「哈希率（Hash Rate，即顯示比特幣開採速度的比率）」按月上升5.28%至2.12億泰銖／秒，加上比特幣價格上月累跌逾一成半至20196美元，礦工需要拋售以維持生計。

報告指出，比特幣鏈上的網絡活動稍為回升，交易量按月增加10.5%至2.39億美元（約18.64億港元）；活躍地址數量按月增加4.47%至91.6萬，而新地址數量亦按月增長3.1%至39.5萬。雖然交易宗數增加1.8%至782萬，但費用下跌27%至410枚比特幣，所以平均交易費用也下降28.2%至5190Satoshi枚（比特幣的最小單位）。

此外，以太幣（ETH）上月份的期貨交易價值為9.97億美元，現貨市場交易價值為6.89億美元，反映以太幣市場的投機活動活躍。

CryptoCompare又指出，近月市場一直關注以太坊合併（The Merge）的事情，預計將於本周四（15日）進行升級。隨以太坊的新時代開始，相信有助減少超過99%的能源消耗；但合併並沒有立即解決其他問題，例如高交易費用和低交易吞吐量。

 

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