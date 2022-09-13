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王氏國際：德盈控股不再計為聯營公司 料錄1.09億非現金收益

王氏國際（0099）發盈喜指，由於集團第三代後人王賢訊今日（13日）起其他公務安排原因，辭任聯營公司德盈控股（2250）非執行董事。王賢訊原為代表王氏國際出任非執行董事一職，因此集團被視為對德盈控股具有重大影響力，不再有重大影響力後，德盈控股的投資之會計處理方式將有所改變，將令集團今年全年純利大增非現金性質的1.09億元。

集團指出，王賢訊辭任後將令王氏失去德盈控股董事會代表，以及對德盈控股重大影響力，因此德盈控股不再計為集團的聯營公司。集團現持有德盈控股約7.96%股權，其對德盈控股的投資將由權益會計法，改為按公允價值計入其他全面收入的金融資產入賬。

根據德盈控股今日收市價及截至6月底的財務資料計，現時相關投資在集團的賬面值為3440萬元，預計更改會計處理方式後，將錄得一筆非現金的出售聯營公司收益約1.09億元，最終影響仍待集團核數師進行審核後方可作實。

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