集團指出，王賢訊辭任後將令王氏失去德盈控股董事會代表，以及對德盈控股重大影響力，因此德盈控股不再計為集團的聯營公司。集團現持有德盈控股約7.96%股權，其對德盈控股的投資將由權益會計法，改為按公允價值計入其他全面收入的金融資產入賬。

根據德盈控股今日收市價及截至6月底的財務資料計，現時相關投資在集團的賬面值為3440萬元，預計更改會計處理方式後，將錄得一筆非現金的出售聯營公司收益約1.09億元，最終影響仍待集團核數師進行審核後方可作實。

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