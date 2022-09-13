佐丹奴（0709）早前獲大股東周大福控股提出全面收購要約，今日（13日）為經延長截止日期最後一日，共接獲18份有效要約，合共3.39億股份，佔集團已發行股份21.47%，較首次截止要約日期屆滿只多1.06%，連同周大福自身持股合計約共擁有7.27億股份，佔已發行股份約46.04%。
由於要約要合共獲取50%以上的表決權才可作實，因此未達致要約條件，該要約在今日失效。
周大福代理人有限公司發言人表示，向佐丹奴提出的收購要約作價公平合理，並且獲得其獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。
發言人又指，雖然是次收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行，但公司會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。
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