由於要約要合共獲取50%以上的表決權才可作實，因此未達致要約條件，該要約在今日失效。

周大福代理人有限公司發言人表示，向佐丹奴提出的收購要約作價公平合理，並且獲得其獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。

發言人又指，雖然是次收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行，但公司會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。

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