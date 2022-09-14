道指曾跌最多4.21%，是2020年6月11日後最大跌幅，當日跌幅為7.07%；低見31018.54點，是7月18日30982.97點後最低；收市報31104.97點，是7月18日後收市新低。標指曾跌最多4.6%，是2020年6月11日後最大跌幅，當日跌幅為5.98%；低見3921.28點，是9月7日3906.03點後最低；收市報3932.69點，是9月6日後收市新低。納指曾跌最多5.4%，是5月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.03%。低見11604.43點，是9月7日11555.08點後最低。收市報11633.57點，是9月6日後收市新低。

道瓊斯工業平均指數收跌1276點，跌幅3.95%，報31104點。標普500指數收跌177點，跌幅4.33%，報3932點。納斯達克綜合指數收跌632點，或5.16%，報11633點。

道指成分股全跌，家得寶跌6.59%，報277.93美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累129點，而Verizon跌2.36%，報41.75元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報153.84元，跌5.86%，谷歌母公司Alphabet收市報104.32元，跌5.89%，亞馬遜收市報126.82元，跌7.05%，Facebook收市報153.13元，跌9.36%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.55%，報421點。德國DAX指數收跌1.6%，報13188點；法國CAC 40指數跌1.39%，報6245點；英國富時100指數收跌1.17%，報7385點。