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港股ADR跌467點 夜期低水463點 美期亞股跌 叮噹健康上市

美股向下，港股ADR跌467點或2.48%，報18859點，即月恒指夜期跌452點，報18864點，夜期低水463點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.37%，折合報300.62元；阿里巴巴（9988）跌3.75%，折合報87.78元；美團（3690）跌3.03%，折合報172.41元；匯控（0005）跌2.05%，折合報47.85元；建行（0939）跌2.13%，折合報4.68元。

道期現升0.006%；標期現跌0.01%；納期現跌0.12%。日股現跌2.71%，韓股現跌2.38%，澳股現跌2.82%。

VIX指數隔晚升14.24%或3.4點，報27.27點。美2年期10年期債息倒掛，低見36.625基點，是8月30日後最闊。

紐油現升0.27%或0.23美元，報87.55美元；布油現升0.27%或0.26美元，報93.43美元；金價現跌0.04%或0.74美元，報1701.43美元；LME 銅期貨隔晚跌1.09%或87美元，報7868.5美元。美國10年期債息現升1.25%或0.0426厘，報3.4506厘。

今日焦點股份可留意：

叮噹健康（9886）上市，定價12元。

周大福（0709）全購佐丹奴告吹，David Webb：背後故事非常複雜。周大福全購佐丹奴僅獲46%股東支持，未過半數要約今起失效。

中金公司（3908）A、H股擬10供3，集資最多270億人幣。

9月國產網絡遊戲共批73款，包括網易（9999）、中手游（0302）

王氏國際（0099）：德盈控股不再計為聯營公司，料錄1.09億非現金收益。

中國人社部就勞動保障權益，上周約談美團（3690）、餓了麼等11企。

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