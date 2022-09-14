恒指今早低開393點或2.04%，是9月1日後最大跌幅，報18933點，是年9月9日18893.65點後最低。大市成交金額21億元；國指今早低開144點或2.18%，報6488點。恒生科技指數開市報3965點，跌2.56%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。
恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報105.6元，升2.03%；跌幅最大的是百度（9888）開市報129.3元，跌5%。
恒指續低於10天線(19295.36點)。科指續低於10天線(4085.19點)。
叮噹健康（9886）上市，定價12元。開市報12.34元，升2.83%。
周大福全購佐丹奴（0709）告吹，David Webb：背後故事非常複雜。周大福全購佐丹奴僅獲46%股東支持，未過半數要約今起失效。開市報1.65元，跌10.81%。
中金公司（3908）A、H股擬10供3，集資最多270億人幣。開市報13.54元，跌5.58%。
9月國產網絡遊戲共批73款，包括網易（9999）、中手游（0302）。網易開市報136.5元，跌1.94%。中手游（0302）開市報1.89元，無升跌。
王氏國際（0099）：德盈控股不再計為聯營公司，料錄1.09億非現金收益。無成交，報2.14元。
中國人社部就勞動保障權益，上周約談美團（3690）、餓了麼等11企。開市報173.1元，跌2.64%。
2隻股份創上市新低，包括維亞生物（1873）低見1.59元，開市報1.59元，跌1.85%；國美（0493）低見0.22元，開市報0.22元，跌9.47%。
10隻股份創52周低，其中十隻包括，亞信科技（1675）低見10.38元，開市報10.38元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，開市報0.5元，無升跌；工行（1398）低見3.85元，開市報3.85元，跌1.28%；電能實業（0006）低見43.55元，開市報43.55元，跌0.91%；工商銀行（1398）低見3.85元，開市報3.85元，跌1.28%大新銀行（2356）低見5.7元，開市報5.7元，跌1.04%；海通國際（0665）低見0.84元，開市報0.84元，跌1.18%。
異動股
上升異動股，包括，德琪醫藥（6996）開市報4.27元，升11.49%；瑞慈醫療（1526）開市報0.57元，升7.55%；樂普生物（2157）開市報15.02元，升3.59%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.95元，升2.23%；亞洲水泥（0743）開市報4.17元，升2.46%；理想汽車（2015）開市報105.6元，升2.03%；蔚來集團（9866）開市報170元，升1.07%。下跌異動股，包括，佐丹奴（0709）開市報1.65元，跌10.81%；國美（0493）創上市新低，見0.22元，開市報0.22元，跌9.47%；信陽毛尖（0362）平上市低位0.014元，開市報0.014元，跌6.67%；招商局商業房託（1503）開市報2.32元，跌5.69%；中金（3908）開市報13.54元，跌5.58%；百度（9888）開市報129.3元，跌5%；中國有贊（8083）開市報0.115元，跌4.96%；再鼎醫藥（9688）開市報39.8元，跌4.67%；嗶哩嗶哩（9626）開市報145.3元，跌4.6%。
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