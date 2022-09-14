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Crostini突宣布全線結業 苦主徬徨：咁coupon點？婚展買咗餅卡點？

連鎖糕點店Crostini在Facebook專頁宣布全線結束營業，門市僅營業至昨日(9月13日)，並對所有顧客及員工致歉。本報已向Crostini查詢，正待回覆。

Crostini表示，「疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定。」

不少若主在Crostini fb專頁下留言怒批：「咁coupon 點呀？」，亦有人質疑為何公司明知倒閉仍出售餅卡，「有冇搞錯，婚展買咗啲餅卡點算先？明明執都仲賣餅卡，擺明呃人錢喎！」。有消費者已成立Crostini whatsapp群組，跟進事件發展。

Crostini於2013年成立，其位於時代廣場的港島旗艦店於2019年開幕時，安踏體育（2020）首席執行官丁世忠及其女兒都有出席剪綵儀式。丁世忠曾透露，自己與Crostini創辦人黃光輝是好友，有份投資「一點點」。而黃光輝當時指，和丁世忠都是福建人，兩人是經朋友介紹下認識。

 

 

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