moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升4日 再創逾兩年半高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升2.58點子至2.09071%，是2020年2月4日後最高，當日報2.15661%。對上一次連升4日是9月1日，當日拆息報1.88887%。

港元現報7.8493元升值5點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多8點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.44點子至1.44917%；1星期HIBOR升12.8點子至1.51536%；2星期HIBOR升7.36點子至1.60845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.38點子至2.82899%；6個月期HIBOR升5.36點子至3.46238%；12個月期HIBOR升6.57點子至3.86339%。

美元指數現報109.768貶值0.047點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報2.78343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6927%，連續2日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。

 

其他報道

據報香港將收緊向旅客發放臨時疫苗通行證規定

騰訊音樂據報最快下周在港第二上市

「新債王」岡拉克：美股未跌完 料標普500指數將下跌至3000點

國美曾跌23%創上市新低 中關村持股遭凍結

復星：監管部門要求摸底 純屬子虛烏有

德國據報正制定新對華貿易政策

美國PCAOB或本周抵港 啟動中概股底稿檢查

美國考慮對內地實施制裁以嚇阻其攻打台灣

Crostini突宣布全線結業 苦主徬徨：咁coupon點？婚展買咗餅卡點？