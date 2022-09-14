港元現報7.8493元升值5點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多8點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.44點子至1.44917%；1星期HIBOR升12.8點子至1.51536%；2星期HIBOR升7.36點子至1.60845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.38點子至2.82899%；6個月期HIBOR升5.36點子至3.46238%；12個月期HIBOR升6.57點子至3.86339%。

美元指數現報109.768貶值0.047點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報2.78343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6927%，連續2日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。

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