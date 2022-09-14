恒指半日跌492點或2.55%，報18834點，大市成交金額521億元；國指跌165點或2.5%，報6467點。恒生科技指數收報3948點，跌2.96%。

藍籌股成交金額216.49億元，佔大市成交41.55%；科指成份股成交金額107.37億元，佔大市成交20.6%；國指成份股成交金額159.21億元，佔大市成交30.55%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、東方海外（0316）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，72隻下跌。中海油（0883）升2.62%，收報10.2元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌10.56%，收報88.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報171.9元，升2.2%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報143.2元，跌5.98%。

恒指續低於10天線(19285.49點)。科指續低於10天線(4083.56點)。

北水南下合計淨流入29.73億元，較上日增加36.27%，淨流入金額是8月1日33.16億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入51.55億元，對上一次連續2日淨流入是9月6日。南水北上合計淨流出0.42億元人民幣，終止連續2日流入。

恒指曾跌最多2.66%，是8月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.67%。今曾低見18813.43點，是9月8日18803.76點後最低。

科指曾跌最多3.08%，是8月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。今曾低見3943.98點，是5月12日3854.92點後最低。

國指曾跌最多2.66%，是8月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.15%。今曾低見6456.88點，是9月9日6449.88點後最低。

國美（0493）曾跌23%創上市新低，中關村持股遭凍結。創上市新低，見0.187元，收報0.19元，跌21.81%。

復星（0656）：監管部門要求摸底，純屬子虛烏有。見52周低4.42元，收報4.43元，跌9.59%。

騰訊（0700）一款健康教育遊戲獲批牌號，花旗稱有助消除擔憂。收報300.4元，跌1.44%。

叮噹健康（9886）上市，定價12元。收報12.02元，升0.17%。

周大福全購佐丹奴（0709）告吹，David Webb：背後故事非常複雜。周大福全購佐丹奴僅獲46%股東支持，未過半數要約昨日起失效。收報1.68元，跌9.19%。

中金公司（3908）A、H股擬10供3，集資最多270億人幣。見52周低12.98元，收報13.06元，跌8.93%。

9月國產網絡遊戲共批73款，包括網易（9999）、中手游（0302）。網易收報137.2元，跌1.44%。中手游（0302）收報1.91元，升1.06%。

王氏國際（0099）：德盈控股不再計為聯營公司，料錄1.09億非現金收益。收報2.05元，跌4.21%。

中國人社部就勞動保障權益，上周約談美團（3690）、餓了麼等11企。美團中午收報173.3元，跌2.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見183.9元，收報181元，升1.06%；中遠海能（1138）創52周高，見7.25元，收報7.13元，升3.33%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.85元，收報0.88元，跌12.87%；銀城國際（1902）低見2元，收報2.1元，無升跌；海通證券（6837）低見4.94元，收報4.95元，跌1.98%；康達環保（6136）低見0.56元，收報0.56元，跌8.2%；維亞生物（1873）低見1.53元，收報1.56元，跌3.7%；藥明巨諾（2126）低見3.81元，收報3.87元，跌2.27%；和鉑醫藥（2142）低見2.1元，收報2.11元，跌7.05%；雲頂新耀（1952）低見9.81元，收報9.91元，跌6.33%；瑞慈醫療（1526）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；味千中國（0538）低見0.72元，收報0.73元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.62元，收報0.66元，跌2.94%；東風集團股份（0489）低見4.7元，收報4.72元，跌2.88%；中華煤氣（0003）低見7.24元，收報7.25元，跌2.29%；中裕燃氣（3633）低見5.91元，收報6.13元，升1.32%；港華燃氣（1083）低見3.19元，收報3.2元，跌3.32%；藥明康德（2359）低見66.95元，收報71.15元，升3.49%；國藥控股（1099）低見16元，收報16.02元，跌3.38%；神威藥業（2877）低見5.46元，收報5.47元，跌1.08%；亞信科技（1675）低見10.34元，收報10.7元，升3.08%；新意網集團（1686）低見4.72元，收報4.78元，跌3.63%。

異動股

上升異動股，包括，勵駿（1680）收報0.3元，升31.58%；威華達（0622）收報0.355元，升22.41%；正商實業（0185）收報2.25元，升12.5%；明發（0846）收報0.345元，升11.29%；築友智造（0726）收報0.415元，升9.21%；聯眾（6899）收報0.185元，升8.19%；綠城中國（3900）收報17.1元，升7.68%；藍鼎國際（0582）收報0.179元，升6.55%；山東墨龍（0568）收報3.1元，升6.53%；快狗打車（2246）收報6.76元，升5.96%；康龍化成（3759）收報44.3元，升5.1%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.033元，收報0.033元，跌23.26%；國美（0493）創上市新低，見0.187元，收報0.19元，跌21.81%；比高（8220）創上市新低，見0.154元，收報0.154元，跌20.21%；康橋悅（2205）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌12.87%；愛帝宮（0286）收報0.465元，跌10.58%；創科實業（0669）收報88.55元，跌10.56%；上坤（6900）創上市新低，見0.213元，收報0.224元，跌10.4%；和譽（2256）收報3.51元，跌10%；復星（0656）見52周低4.42元，收報4.43元，跌9.59%；培力控股（1498）收報1.06元，跌9.4%；佐丹奴（0709）收報1.68元，跌9.19%。

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