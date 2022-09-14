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港交所擬報擬降低Hard-Tech公司IPO收入門檻

彭博社引述消息報道，港交所（0388）擬降低硬科技公司(Hard-Tech)的IPO的收入門檻，或於本月就提案徵求公眾意見。所謂硬科技公司可能包括人工智能、量子計算、機器人技術。

報道引述消息指，港交所正計劃一項新的第18C章計劃，以適應從人工智能和芯片到自動駕駛汽車和智能製造等領域的公司。

報道指，此舉有助硬科技公司進入市場，以配合內地加強人工智能和半導體產業的努力，同時亦有助港交所擴大收入來源。

可能符合資格的公司類型包括新能源、軟件即服務（SaaS）、平台即服務（PaaS）、智能製造和機器人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智能。

另外，報道亦提到針對這兩類公司提出的具體條款，分別是，公司預商業化(Firms pre-commercialization)：此類公司在首次公開募股時的市值要求將超過20億美元；商業化公司(Commercialized firms)：收入要求為2億港元（2500 萬美元）至3億港元，而目前的要求為5億港元；市值要求至少為10億美元。

港交所未回覆彭博社查詢。

 

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