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Crostini據指仍在思考如何處理已出售餅券 東主：員工已支8月薪金

連鎖餅店Crostini昨晚突宣布全線分店即日結業，網上湧現大批購入該店餅券的「苦主」，同時亦有疑似該店員工稱無糧出。Crostini東主黃光輝回覆本報查詢，表示已向員工支付8月份人工，現時財政已交由清盤官處理。

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他解釋，今次清盤主要由於旗下有3間分店欠租未能與業主達成共識，因此被申請清盤，同時公司有部分債務條款涉及分店數目，一旦分店被封亦可能被追討債務。

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據了解，公司方面仍在思考如何處理已出售的餅券，暫時未有解決方案。

Crostini昨晚在Facebook專頁宣布全線結束營業，門市僅營業至昨日(9月13日)，並對所有顧客及員工致歉。Crostini表示，「疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定。」

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