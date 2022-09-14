連鎖餅店Crostini昨晚突宣布全線分店即日結業，網上湧現大批購入該店餅券的「苦主」，同時亦有疑似該店員工稱無糧出。Crostini東主黃光輝回覆本報查詢，表示已向員工支付8月份人工，現時財政已交由清盤官處理。
相關新聞：Crostini突宣布全線結業 苦主徬徨：咁coupon點？婚展買咗餅卡點？
他解釋，今次清盤主要由於旗下有3間分店欠租未能與業主達成共識，因此被申請清盤，同時公司有部分債務條款涉及分店數目，一旦分店被封亦可能被追討債務。
相關新聞：Crostini創辦人與安踏丁世忠屬好友 黃光輝：大家都係福建人 品牌曾被誤會是美心旗下
據了解，公司方面仍在思考如何處理已出售的餅券，暫時未有解決方案。
Crostini昨晚在Facebook專頁宣布全線結束營業，門市僅營業至昨日(9月13日)，並對所有顧客及員工致歉。Crostini表示，「疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣，公司未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定。」
其他報道
恒指半日跌492點 創一個月最大跌幅 北水流入暫創1個月最多
「新債王」岡拉克：美股未跌完 料標普500指數將下跌至3000點
恒指低開393點 科指跌2.5% 叮噹健康上市升2.8% 佐丹奴跌10.8%
港股ADR跌467點 夜期低水463點 美期亞股跌 叮噹健康上市
美加息預期 亞洲貨幣貶值 日㘣逼近145 韓圜13年最弱 人幣逼近7算