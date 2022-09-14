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恒指收市跌479點 見半年收市新低 北水流入創兩個半月最多

美通脹高過預期引發市場對加息的判斷，美匯指數上升推低亞洲貨幣、亞股、歐股，美期則上升。恒指今早低開393點，短暫收窄至跌337點，午後跌幅擴大至跌529點，全日高低波幅191點。三大指數創一個月最大跌幅，恒指見近半年收市新低。北水流入大增，見兩個半月最多。

恒指收市跌479點或2.48%，報18847點，大市成交金額937億元，較上日減少1.28%，是9月9日922.78億元成交後最少；國指跌162點或2.45%，報6470點。恒生科技指數收報3953點，跌2.85%。

藍籌股成交金額419.96億元，佔大市成交44.81%；科指成份股成交金額207.87億元，佔大市成交22.18%；國指成份股成交金額313.69億元，佔大市成交33.47%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、銀娛（0027）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，69隻下跌，0隻無升跌。東方海外（0316）升2.26%，收報149元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌10%，收報89.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報172.8元，升2.73%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）見52周低21.4元，收報21.4元，跌5.73%。

恒指續低於10天線(19286.74點)。科指續低於10天線(4084點)。

北水南下合計淨流入49.63億元，較上日增加127.47%，淨流入金額是6月30日75.19億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入71.45億元，對上一次連續2日淨流入是9月6日。南水北上合計淨流出14.14億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.74%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.22%。今曾低見18797.79點，是3月16日18584.04點後最低。今日收市報18847.1點，是3月15日後收市新低。連跌2日，累計跌515.15點，對上一次連跌2日是9月2日。

科指曾跌最多3.32%，是8月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。今曾低見3934.36點，是5月12日3854.92點後最低。今日收市報3953.37點，是5月12日後收市新低，當日報3864.95點。連跌2日，累計跌123.95點，對上一次連跌2日是9月8日。

國指曾跌最多2.77%，是8月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.15%。今曾低見6449.32點，是9月8日6418.94點後最低。今日收市報6470.65點，是9月8日後收市新低，當日報6436.6點。

午後消息股表現

金沙、澳博及美高梅參與賭牌競投。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.15元，升0.98%；美高梅中國（2282）收報4.26元，升0.47%；澳博（0880）收報2.8元，無升跌；永利澳門（1128）收報5.15元，跌0.77%；銀河娛樂（0027）收報43.25元，升0.35%；金沙中國（1928）收報17.7元，升0.11%。

港交所（0388）擬報擬降低Hard-Tech公司IPO收入門檻。見52周低298元，收報300.6元，跌2.66%。

今早及隔晚消息股表現

國美（0493）曾跌23%創上市新低，中關村持股遭凍結。創上市新低，見0.182元，收報0.19元，跌21.81%。

復星（0656）：監管部門要求摸底，純屬子虛烏有。見52周低4.4元，收報4.56元，跌6.94%。

騰訊（0700）一款健康教育遊戲獲批牌號，花旗稱有助消除擔憂。收報299.6元，跌1.71%。

叮噹健康（9886）上市，定價12元。收報12元，無升跌。

周大福全購佐丹奴（0709）告吹，David Webb：背後故事非常複雜。周大福全購佐丹奴僅獲46%股東支持，未過半數要約今起失效。收報1.69元，跌8.65%。

中金公司（3908）A、H股擬10供3，集資最多270億人幣。見52周低12.98元，收報13.2元，跌7.95%。

9月國產網絡遊戲共批73款，包括網易（9999）、中手游（0302）。網易收報136.3元，跌2.08%。中手游（0302）收報1.89元，無升跌。

王氏國際（0099）：德盈控股不再計為聯營公司，料錄1.09億非現金收益。收報2.1元，跌1.87%。

中國人社部就勞動保障權益，上周約談美團（3690）、餓了麼等11企。收報173.8元，跌2.25%。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.25元，收報7.2元，升3.45%；中國中免（1880）創上市新高，見183.9元，收報181元，升1.06%；中國財險（2328）創52周高，見8.87元，收報8.85元，升0.11%；中遠海能（1138）創52周高，見7.25元，收報7.22元，升4.64%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.85元，收報0.85元，跌15.84%；銀城國際（1902）低見2元，收報2.1元，無升跌；海通證券（6837）低見4.94元，收報4.99元，跌1.19%；銀杏教育（1851）低見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；康達環保（6136）低見0.56元，收報0.61元，無升跌；維亞生物（1873）低見1.53元，收報1.59元，跌1.85%；藥明巨諾（2126）低見3.81元，收報3.96元，無升跌；和鉑醫藥（2142）低見2.1元，收報2.26元，跌0.44%；德琪醫藥（6996）低見3.51元，收報3.65元，跌4.7%；雲頂新耀（1952）低見9.78元，收報9.83元，跌7.09%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.62元，收報0.66元，跌2.94%；東風集團股份（0489）低見4.66元，收報4.66元，跌4.12%；中華煤氣（0003）低見7.24元，收報7.26元，跌2.16%；中裕燃氣（3633）低見5.91元，收報6.08元，升0.5%；港華燃氣（1083）低見3.12元，收報3.16元，跌4.53%；北控水務（0371）低見1.92元，收報1.94元，跌2.51%；光大水務（1857）低見1.43元，收報1.45元，跌1.36%；藥明康德（2359）低見66.95元，收報69.45元，升1.02%；國藥控股（1099）低見15.96元，收報16元，跌3.5%；神威藥業（2877）低見5.43元，收報5.43元，跌1.81%。

異動股

上升異動股，包括，勵駿（1680）收報0.345元，升51.32%；創勝集團醫藥（6628）收報11.76元，升48.44%；聯眾（6899）收報0.222元，升29.82%；中國新城鎮（1278）收報0.075元，升11.94%；佳民（8519）收報0.066元，升11.86%；雲音樂（9899）收報82.45元，升10.3%；澳洲成峰高教（1752）收報0.086元，升10.26%；梁志天設計集團（2262）收報0.325元，升10.17%；碧生源（0926）收報0.69元，升10.03%；冠均國際（1629）收報0.33元，升10%；TOMO Holdings（6928）收報3.4元，升8.97%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.025元，收報0.027元，跌37.21%；國美（0493）創上市新低，見0.182元，收報0.19元，跌21.81%；中昌國際（0859）創上市新低，見0.091元，收報0.2元，跌18.37%；京城佳業（2210）收報3.15元，跌17.11%；愛帝宮（0286）收報0.435元，跌16.35%；康橋悅（2205）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌15.84%；上坤（6900）創上市新低，見0.213元，收報0.213元，跌14.8%；福晟（0627）收報0.012元，跌14.29%；樂普生物（2157）收報12.5元，跌13.79%；陸慶（8052）收報0.034元，跌12.82%；米格國際（1247）收報0.78元，跌12.36%。

 

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