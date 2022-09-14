富衛集團公布今年上半年業績，期內新業務價值為4.05億美元，以固定匯率計算按年上升25%，年化新保費為7.32億美元，按年上升2.8%，新業務價值率為55.4%，按年上升9.3個百分點。上半年富衛總加權保費收入為34.23億美元，按固定匯率計算上升0.5%，主要市場的香港業務下跌7.89%至8.75%。
富衛今年2月提交上市申請，昨日更新上市申請文件，預期於今年將再次淨虧損，並可能於未來期間錄得淨虧損，主要因應去年因短期投資波動收益錄得的盈利不會再於今年出現，該行擴大業務規模產生相關成本。
富衛另在債券財務文件披露，今年上半年該行經調整純虧損為3.33億美元，按年盈轉虧，不過撇除短期投資、上市費用等項目的分部經調整稅前營運利潤，則為2億美元，較按年上升1.1倍。截至上半年底，富衛集團內含價值為50.42億美元，按年上升30.1%。
富衛市傳原在5月已通過港交所上市聆訊，計劃集資10億美元，不過由於市場疲弱而推遲上市計劃，至上周富衛再傳出將上市目標時間再推遲至明年第一季。
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