截至下午5時半，人民幣在岸價報6.9607，下跌337點子或0.49%，離岸價則報6.9695，自昨日急跌後回升117點子。上月底美國聯儲局鮑威爾在全球央行年會強調繼續控制通脹，帶動美元進一步走強，市場指人行近日已在中間價定價重啟逆周期因子，減緩人民幣跌勢。上周三人民幣跌至逾2年新低，彭博社指當日人行中間價較市場預期高454點子，已創當時紀錄。

華僑永亨銀行報告指出，人民幣中間價連續第15日強於市場預期，加上人行透過外匯存款準備金等逆週期措施，緩和人民幣貶值幅度，相信人民幣匯率將維持區間內震盪，貶值速度或有望放緩。短期內，市場將關注周四6000億元中期借貸便利（MLF）到期的操作。

富蘭克林鄧普頓旗下西方資產管理發表報告，認為即使中美貨幣政策分歧，加上中國經濟放緩，不過人民幣補回四月中至五月中的貶幅後，將會匯價保持強韌。該行認為，中國出口強勁同時，因本地需求疲強降低進口，令貿易順差保持強勁，續為人民幣主要支持。內地居民外出旅遊，和企業海外併購受限，亦收窄服務逆差。另外，6月起外資開始回流內地股市，債市流出亦有減少。

瑞銀則預計到至今年底，人民幣將進一步下跌至7，再次建議投資者對沖人民幣頭寸。從貿易加權口徑，該行認為人民幣仍然處於高位，相比疫情前的水平升值大約14%。這意味著未來數月人民幣有進一步貶值的風險，尤其是由於中國面臨持續的增長挑戰。

不過，瑞銀認為中國擁有龐大的貿易順差，加上隨着美國通脹回落，料年底前後美元強勢可能有所回落，以及中國經濟增長可望在2023 年逐漸復蘇，應會人民幣匯率到明年3月穩定在6.9水平，明年下半年穩定在6.8水平。

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