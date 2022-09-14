會議又指出，推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業需求，推動消費恢復成為經濟主拉動力。會議決定，對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。落實已定中央財政貼息2.5%政策，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於0.7%。

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