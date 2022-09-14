中國國務院總理李克強昨日主持國務院常務會議。會議指出，穩經濟關鍵要保市場主體。製造業市場主體當前困難大，要按照黨中央、國務院部署，加力紓困。對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9月1日起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元（人民幣，下同）。同時對製造業新增留抵稅額即申即退，2個工作日到帳，今年後4個月再為製造業退稅320億元。
會議又指出，推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業需求，推動消費恢復成為經濟主拉動力。會議決定，對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。落實已定中央財政貼息2.5%政策，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於0.7%。
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