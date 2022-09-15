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美股反彈 道指升30點 美債息嚴重倒掛

受燃料成本回落影響，美國8月生產者價格指數(PPI)連續第二個月下跌，但核心PPI續強，說明生產領域通脹壓力持續。橋水創始人達利歐表示，聯儲局僅僅將利率提高到4.5%左右就能讓美股下跌近20%，投資者可能仍然對長期通脹過於掉以輕心。摩根大通認為，聯儲局下周加息100基點的可能性不到三分之一。美2年期10年期債息曾倒掛39.243基點，是8月26日39.584基點後最闊。2-30年期美債息則出現本世紀以來最嚴重倒掛，利差一度達到34個基點。

道瓊斯工業平均指數收漲30點，升幅0.1%，報31135點。標普500指數收漲13點，升幅0.34%，報3946點。納斯達克綜合指數收漲86點，或0.75%，報11719點。

雪佛龍升2.42%，報163.27美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而Honeywell跌2.71%，報1779.97元，拖低道指33點。

科技股方面，蘋果收市報155.31元，升0.95%，谷歌母公司Alphabet收市報105元，升0.65%，亞馬遜收市報128.55元，升1.36%，Facebook收市報151.47元，跌1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.86%，報417點。德國DAX指數收跌1.23%，報13028點；法國CAC 40指數跌0.38%，報6222點；英國富時100指數收跌1.47%，報7277點。

 