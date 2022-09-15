受燃料成本回落影響，美國8月生產者價格指數(PPI)連續第二個月下跌，但核心PPI續強，說明生產領域通脹壓力持續。橋水創始人達利歐表示，聯儲局僅僅將利率提高到4.5%左右就能讓美股下跌近20%，投資者可能仍然對長期通脹過於掉以輕心。摩根大通認為，聯儲局下周加息100基點的可能性不到三分之一。美2年期10年期債息曾倒掛39.243基點，是8月26日39.584基點後最闊。2-30年期美債息則出現本世紀以來最嚴重倒掛，利差一度達到34個基點。