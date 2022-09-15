個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.25%，折合報300.36元；阿里巴巴（9988）升0.16%，折合報87.24元；美團（3690）跌0.09%，折合報173.65元；匯控（0005）升0.02%，折合報47.61元；建行（0939）跌0.64%，折合報4.67元。

道期現升0.028%；標期現升0.06%；納期現升0.08%。日股現升0.14%，韓股現跌0.01%，澳股現升0.26%。

VIX指數隔晚跌4.07%或1.11點，報26.16點。美2年期10年期債息倒掛40.226基點，是8月18日42.007點基後最闊。

紐油現升0.59%或0.53美元，報89.01美元；布油現升0.45%或0.43美元，報94.53美元；金價現跌0.02%或0.49美元，報1696.83美元；LME 銅期貨隔晚跌0.83%或65.5美元，報7803美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0019厘，報3.4062厘。

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