恒指今早低開13點或0.08%，報18833點，大市成交金額17億元；國指今早低開8點或0.14%，報6461點。恒生科技指數開市報3939點，跌0.34%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、藥明生物（2269）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，36隻下跌，21隻無升跌。藥明生物（2269）升5.02%，報53.35元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌1.89%，報26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報22.75元，升1.34%；跌幅最大的是網易（9999）開市報134元，跌1.69%。
恒指續低於10天線(19174.69點)。科指續低於10天線(4050.63點)。
網信辦就網絡安全法徵求意見，建議加大罰款。騰訊（0700）開市報299.2元，跌0.13%；阿里巴巴（9988）開市報86.9元，跌0.23%；美團（3690）開市報173.8元，無升跌。
GMM參與澳門賭牌競投，與雲頂集團同系。雲頂集團：冀投澳門賭牌帶來衝擊。濠賭股個別展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.15元；美高梅中國（2282）開市報4.26元，無升跌；澳博（0880）開市報2.76元，跌1.43%；永利澳門（1128）無成交，報5.15元；銀河娛樂（0027）開市報43.25元，無升跌；金沙中國（1928）開市報17.58元，跌0.68%。
破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.33元，開市報7.33元，升1.81%；中遠海能（1138）創52周高，見7.32元，開市報7.32元，升1.39%。
2隻股份創上市新低，包括上坤（6900）低見0.203元，開市報0.203元，跌4.69%；名創優品（9896）低見10.48元，開市報10.48元，跌1.13%。
4隻股份創52周低，包括樂聲電子（0213）低見1.01元，開市報1.01元，無升跌；建業地產（0832）低見0.35元，開市報0.35元，跌1.41%。
異動股
上升異動股，包括，太陽城集團（1383）開市報0.23元，升35.29%；聯眾（6899）開市報0.255元，升14.86%；凱升控股（0102）開市報0.202元，升14.77%；盈健醫療（1419）開市報2.04元，升14.61%；瑞慈醫療（1526）開市報0.6元，升11.11%；裕承科金（0279）開市報0.139元，升5.3%；創勝集團醫藥（6628）開市報11.78元，升0.17%；藥明生物（2269）開市報53.35元，升5.02%；樂普生物（2157）開市報13.1元，升4.8%；三葉草生物（2197）開市報2.86元，升4%。
下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報19.6元，跌6%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.66元，跌5.51%；上坤（6900）創上市新低，見0.203元，開市報0.203元，跌4.69%；正商實業（0185）開市報2.04元，跌4.67%；天立教育（1773）開市報1.5元，跌4.46%；貝殼（2423）開市報47.05元，跌3.29%；雲音樂（9899）開市報80元，跌2.97%；東陽光藥（1558）開市報4.53元，跌2.79%；海豐國際（1308）開市報17.22元，跌2.71%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.117元，跌2.5%；中國建築（3311）開市報9.05元，跌2.37%。
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