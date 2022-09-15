恒指今早低開13點見全日低位，高位曾升165點，全日維持高低波幅179點。

恒指收市升83點或0.44%，報18930點，大市成交金額818億元，較上日減少12.71%，是9月8日800.16億元成交後最少；國指升38點或0.59%，報6508點。恒生科技指數收報3963點，升0.25%。

藍籌股成交金額362.14億元，佔大市成交44.27%；科指成份股成交金額149.28億元，佔大市成交18.24%；國指成份股成交金額279.85億元，佔大市成交34.21%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中行（3988）拖累大市。

藍籌29隻升，38隻下跌，6隻無升跌。碧桂園（2007）升8.71%，收報2.62元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.97%，收報141.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報6.07元，升2.19%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.08元，跌2.35%。

恒指續低於10天線(19184.33點)。科指續低於10天線(4052.97點)。

北水南下合計淨流入21.6億元，較上日減少56.47%，連續第3日流入，累計流入93.06億元，對上一次連續3日淨流入是9月7日。南水北上合計淨流出41.33億元人民幣，較上日增加192.24%，連續第2日流出，累計流出55.47億元。

午後消息股表現

贛鋒鋰業（1772）：成本上升新訂單將加價。收報65.8元，跌1.2%。

傳遞娛樂（1326）料全年虧損擴大至最多1億元。收報0.093元，跌4.12%。

今早及隔晚消息股表現

復星（0656）據報將起訴《彭博新聞社》，批其報道嚴重失實。收報5元，升9.65%。

網信辦就網絡安全法徵求意見，建議加大罰款。騰訊（0700）收報300元，升0.13%；阿里巴巴（9988）收報88.1元，升1.15%；美團（3690）收報175.4元，升0.92%。

GMM參與澳門賭牌競投，與雲頂集團同系。雲頂集團：冀投澳門賭牌帶來衝擊。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.23元，升1.55%；美高梅中國（2282）收報4.2元，跌1.41%；澳博（0880）收報2.75元，跌1.79%；永利澳門（1128）收報4.8元，跌6.8%；銀河娛樂（0027）收報43元，跌0.58%；金沙中國（1928）收報17.34元，跌2.03%。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.7元，收報7.3元，升1.39%；綠城中國（3900）創52周高，見18.28元，收報17.86元，升3.96%；越秀地產（0123）創52周高，見11.2元，收報10.98元，升3.58%；新秀麗（1910）創52周高，見20.9元，收報19.98元，升0.91%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.95元，升1.36%；中國財險（2328）創52周高，見8.87元，收報8.87元，升0.23%；中遠海能（1138）創52周高，見7.47元，收報6.88元，跌4.71%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2元，升1.01%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.84元，收報0.84元，跌1.18%；遠洋集團（3377）低見1.07元，收報1.07元，跌0.93%；中手游（0302）低見1.81元，收報1.84元，跌2.65%；邁博藥業（2181）低見0.365元，收報0.37元，跌10.84%；德琪醫藥（6996）低見3.46元，收報3.54元，跌3.01%；兆科眼科（6622）低見2.8元，收報2.81元，跌1.4%；中國再保險（1508）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；微博（9898）低見138.8元，收報139.5元，跌1.41%；醫渡（2158）低見5.86元，收報6.02元，跌0.5%；聯易融（9959）低見4.63元，收報4.8元，跌1.23%。

65隻股份創52周低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.62元，收報0.64元，跌3.03%；東風集團股份（0489）低見4.64元，收報4.69元，升0.64%；中華煤氣（0003）低見7.21元，收報7.24元，跌0.28%；港華燃氣（1083）低見3.04元，收報3.09元，跌2.22%；粵海投資（0270）低見6.88元，收報6.88元，跌1.29%；神威藥業（2877）低見5.4元，收報5.4元，跌0.55%；北控醫療健康（2389）低見0.073元，收報0.073元，跌6.41%；雲智匯科技（1037）低見0.265元，收報0.28元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；東方（0018）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%。

異動股

上升異動股，包括，中國互聯網投資（0810）創52周高，見8.88元，收報8.75元，升21.7%；米格國際（1247）收報0.94元，升20.51%；瑞爾集團（6639）收報9.9元，升19.28%；聯眾（6899）收報0.26元，升17.12%；香港航天科技（1725）收報14.36元，升16.75%；福晟（0627）收報0.014元，升16.67%；揚科集團（1460）收報0.194元，升16.17%；盈健醫療（1419）收報2.03元，升14.04%；華領醫藥（2552）收報4.49元，升13.1%；明發（0846）收報0.355元，升12.7%；陸慶（8052）收報0.038元，升11.76%。

下跌異動股，包括，Okura（1655）創上市新低，見0.25元，收報0.265元，跌22.06%；寰亞傳媒（8075）收報0.445元，跌19.09%；上坤（6900）創上市新低，見0.171元，收報0.173元，跌18.78%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.117元，跌17.61%；東勝旅遊（0265）收報0.058元，跌15.94%；勵駿（1680）收報0.3元，跌13.04%；和譽（2256）收報3.31元，跌11.26%；正商實業（0185）見52周低1.87元，收報1.9元，跌11.21%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌11.11%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.365元，收報0.37元，跌10.84%。

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