因此，基於該修訂本，公司可在候選疫苗獲得監管批准後，通過雙邊協議提高中國市場可獲取的劑量供應，在中國及全球商業化SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）時享有更靈活的定價。

此外，公司與Gavi同意在4年的延長期限內，將先前的承諾訂單轉換為6400萬劑SCB-2019的選擇權，並剔除最初的最多3.5億劑選擇購買權。購買6400萬劑的選擇權可由Gavi酌情行使，意味着Gavi對公司新冠肺炎疫苗技術持續的興趣及支持。迄今，公司已收到Gavi支付的2.24億美元（約17.47億港元），作為購買最初6400萬劑訂單所需的不可退回材料的預付款。

三葉草生物今日收報2.75元，無升跌。

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