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三葉草生物：已獲17.5億元全球疫苗免疫聯盟訂單之預付款

三葉草生物製藥（2197）公布，公司與全球疫苗免疫聯盟Gavi於去年中訂立一份關於雙方合作、確保公司的新冠肺炎候選疫苗在全球公平分配及分發之預購協議。公司於今日（15日）與Gavi訂立並簽署預購協議的修訂本，據此，雙方同意剔除預購協議所載之向中國市場供應疫苗劑的限制、以及剔除Gavi針對原先的選擇性劑量在各COVAX（獲取新冠肺炎工具加速計劃的疫苗支柱，該計劃是一項全球合作項目，旨在加速新冠肺炎檢測工具、治療方法和疫苗的開發、生產及公平獲取）市場的分層定價架構。

因此，基於該修訂本，公司可在候選疫苗獲得監管批准後，通過雙邊協議提高中國市場可獲取的劑量供應，在中國及全球商業化SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）時享有更靈活的定價。

此外，公司與Gavi同意在4年的延長期限內，將先前的承諾訂單轉換為6400萬劑SCB-2019的選擇權，並剔除最初的最多3.5億劑選擇購買權。購買6400萬劑的選擇權可由Gavi酌情行使，意味着Gavi對公司新冠肺炎疫苗技術持續的興趣及支持。迄今，公司已收到Gavi支付的2.24億美元（約17.47億港元），作為購買最初6400萬劑訂單所需的不可退回材料的預付款。

三葉草生物今日收報2.75元，無升跌。

 

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