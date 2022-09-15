積金局指，Crostini在7月沒有拖欠強積金的紀錄，至於9月份的供款，供款日為10月10日，如確認拖欠供款，積金局會立即採取執法行動。積金局亦表示，留意到傳媒報道指受影響的僱員包括全職及兼職僱員。局方會循該餅店有否按法例要求為所有僱員包括全職及符合資格的兼職僱員登記強積金計劃的方向調查，如發現違規情況必定採取法律行動。

積金局十分關注連鎖餅店Crostini突然結業事件，並高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理市民的投訴，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。積金局呼籲僱員應定期查閱強積金帳戶紀錄，如有懷疑或發現供款有誤，應立即聯絡其受託人。

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