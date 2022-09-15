中國國航（0753）公布8月營運數據，期內客運運力投入（按可用座位公里計）按年上升34.8%，按月下降5.9%；旅客周轉量按年上升56.4%，按月下降4.9%。平均客座率為66.9%，按年上升9.2個百分點，按月上升0.7個百分點。
貨運方面，貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年下降22.7%，按月下降24.3%；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年下降38.9%，按月下降 26.6%。貨運載運率為39.2%，按年下降10.4個百分點，按月下降1.3個百分點。
截至8月底，集團合計運營750架飛機，其中自有飛機303架，融資租賃243架，經營租賃204架。
南航（1055）公布，集團8月客運運力投入按年上升46.91%，旅客周轉量按年上升67.72%；客座率為68.91%， 按年上升8.55個百分點。
貨運方面，貨運運力投入按年上升25.5%，貨郵周轉量按年上升17.57%；貨郵載運率為57.39%，按年下降3.87個百分點。截至8月底，南航合計運營885架運輸飛機。
東航（0670）公布，上月客運運力投入按年上升35.1%，旅客周轉量按年上升62.14%；客座率為67.01%，按年上升11.18個百分點。貨運方面，貨運業務包括常規情形下的客機貨運業務和非常規情形下的客機貨運業務，已交由中國貨運航空獨家經營；貨郵周轉量按年增長37.87%。
至8月底，東航合計運營757架飛機，其中自有飛機266架，融資租賃飛機272架，經營租賃飛機219架。