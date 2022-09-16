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數據未改市場預期 美股向下 道指跌173點 美債息差擴至42基點

最新發布的經濟數據絲毫沒有削弱市場對聯儲會下一步行動的預期，美股下趺。美國首次申領失業救濟人數連續第五周下降，表明儘管經濟前景不確定，但對勞動力的需求依然穩健；8月零售銷售意外增長，而7月數據修正為下降，顯示出消費方面更為複雜的基本狀況；8月製造業產值小幅成長，因堅挺的企業投資活動足以抵消消費品產值下滑的影響。

美2年期10年期債息倒掛續擴闊，曾低見42.202基點，今早進一步擴至43.172基點，是8月17日47.534基點後最低，現報42.767基點。道指低見30882.08點，是7月15日30775.37點後最低。標指低見30882.08點，是7月15日30775.37點後最低。道指標指連續第3日陰燭。納指低見11497.11點，是9月6日11471.5點後最低。

道瓊斯工業平均指數收跌173點，跌幅0.56%，報30961點。標普500指數收跌44點，跌幅1.14%，報3901點。納斯達克綜合指數收跌167點，或1.43%，報11552點。

微軟跌2.71%，報245.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而聯合健康升2.58%，報522.91元，貢獻道指86點。

科技股方面，蘋果收市報152.37元，跌1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報102.91元，跌1.99%，亞馬遜收市報126.28元，跌1.76%，Facebook收市報149.55元，跌1.26%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.66%，報414點。德國DAX指數收跌0.55%，報12956點；法國CAC 40指數跌1.04%，報6157點；英國富時100指數收漲0.07%，報7282點。

 