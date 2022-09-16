美2年期10年期債息倒掛續擴闊，曾低見42.202基點，今早進一步擴至43.172基點，是8月17日47.534基點後最低，現報42.767基點。道指低見30882.08點，是7月15日30775.37點後最低。標指低見30882.08點，是7月15日30775.37點後最低。道指標指連續第3日陰燭。納指低見11497.11點，是9月6日11471.5點後最低。

道瓊斯工業平均指數收跌173點，跌幅0.56%，報30961點。標普500指數收跌44點，跌幅1.14%，報3901點。納斯達克綜合指數收跌167點，或1.43%，報11552點。

微軟跌2.71%，報245.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累45點，而聯合健康升2.58%，報522.91元，貢獻道指86點。

科技股方面，蘋果收市報152.37元，跌1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報102.91元，跌1.99%，亞馬遜收市報126.28元，跌1.76%，Facebook收市報149.55元，跌1.26%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.66%，報414點。德國DAX指數收跌0.55%，報12956點；法國CAC 40指數跌1.04%，報6157點；英國富時100指數收漲0.07%，報7282點。