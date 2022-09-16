個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.13%，折合報296.62元；阿里巴巴（9988）跌1.07%，折合報87.15元；美團（3690）跌1.89%，折合報172.09元；匯控（0005）升1.58%，折合報48.15元；建行（0939）跌1.26%，折合報4.63元。

道期現跌0.484%；標期現跌0.65%；納期現跌0.77%。日股現跌0.83%，韓股現跌0.67%，澳股現跌0.7%。

VIX指數隔晚升0.42%或0.11點，報26.27點。美2年期10年期債息倒掛進一步擴闊，曾低見43.172基點，是8月17日47.534基點後最闊，現報42.927基點，跌2.23%。

紐油現跌0.15%或0.12美元，報84.97美元；布油現跌0.09%或0.09美元，報90.75美元；金價現跌0.03%或0.52美元，報1664.59美元；LME 銅期貨隔晚跌0.94%或73.5美元，報7729.5美元。美國10年期債息現跌0.39%或0.0135厘，報3.4354厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國置業（0736）、黛麗斯（0333）。

Interra Acquisition Corporation（7801）上市，定價10元。

國航（0753）8月旅客周轉量按年升56%，南航、東航齊升逾六成。

中國升海（1676）控股股東所持52.5%股份遭接管。

聯想（0992）：與電盈（0008）合作帶動SSG業務未來幾年目標收入升20％至25％。

中國太保（2601）首8月原保費收入按年增7.1%。

人保（1339）首8月原保費收入按年增近一成。

普拉達（1913）行政總裁稱未決定會否在米蘭第二上市。

三葉草生物（2197）：已獲17.5億元全球疫苗免疫聯盟訂單之預付款。

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