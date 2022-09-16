恒指今早低開197點或1.05%，報18732點，大市成交金額20億元；國指今早低開74點或1.15%，報6434點。恒生科技指數開市報3911點，跌1.31%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、金沙中國（1928）、恒安（1044）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，54隻下跌，16隻無升跌。恒安（1044）升1.12%，報36.25元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.5%，報70元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，20隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報20.2元，升1%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報22.2元，跌3.27%。
恒指續低於10天線(19097.85點)。科指續低於10天線(4023.69點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國置業（0736）停牌。黛麗斯（0333）無成交，報0.425元。
Interra Acquisition Corporation（7801）上市，定價10元。無成交。
國航（0753）8月旅客周轉量按年升56%，南航、東航齊升逾六成。無成交，報6.1元。
中國升海（1676）控股股東所持52.5%股份遭接管。無成交，報1.02元。
聯想（0992）：與電盈（0008）合作帶動SSG業務未來幾年目標收入升20％至25％。聯想開市報6元，跌2.28%。電盈（0008）開市報3.92元，無升跌。
中國太保（2601）首8月原保費收入按年增7.1%。無成交，報16.36元。
人保（1339）首8月原保費收入按年增近一成。開市報2.46元，無升跌。
普拉達（1913）行政總裁稱未決定會否在米蘭第二上市。無成交，報40.85元。
三葉草生物（2197）：已獲17.5億元全球疫苗免疫聯盟訂單之預付款。開市報2.62元，跌4.73%。
1隻股份創上市新低，包括新華保險（1336）低見16.8元，開市報16.8元，跌1.87%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，中華煤氣（0003）低見7.2元，開市報7.2元，跌0.55%；粵海投資（0270）低見6.8元，開市報6.8元，跌1.16%；小米（1810）低見10.3元，開市報10.3元，跌1.15%；恒地（0012）低見24.7元，開市報24.7元，跌0.2%；冠君（2778）低見3.24元，開市報3.24元，跌3.28%；SPDR金ETF（2840）低見1228元，開市報1228元，跌0.65%；中遠海發（2866）低見1.1元，開市報1.1元，無升跌；煤氣（0003）低見7.2元，開市報7.2元，跌0.55%；海通國際（0665）低見0.81元，開市報0.81元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，建業地產（0832）開市報0.39元，升9.86%；佳源服務（1153）開市報0.55元，升7.84%；太陽城集團（1383）開市報0.169元，升7.64%；瑞爾集團（6639）開市報10.5元，升6.06%；協鑫新能源（0451）開市報0.072元，升4.35%；恒盛地產（0845）開市報0.149元，升4.2%；民生教育（1569）開市報0.59元，升3.51%；快餐帝國（1843）開市報0.33元，升3.13%；德琪醫藥（6996）開市報3.65元，升3.11%；華盛國際（1323）開市報0.112元，升2.75%。
下跌異動股，包括，樂普生物（2157）開市報10.5元，跌7.89%；南戈壁（1878）開市報1.13元，跌5.04%；三葉草生物（2197）開市報2.62元，跌4.73%；貝殼（2423）開市報47.6元，跌4.61%；申洲國際（2313）開市報70元，跌4.5%；山東墨龍（0568）開市報3.2元，跌4.19%；中國新華教育（2779）開市報0.99元，跌3.88%；雙財莊（2321）開市報0.88元，跌3.3%；冠君（2778）見52周低3.24元，開市報3.24元，跌3.28%；萬國數據（9698）開市報22.2元，跌3.27%。
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