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余偉文：今年外資流出境內債市料屬短期 中長利好流入因素仍在

金管局總裁余偉文在財資市場高峰會上表示，因為中國內地防疫封城措施，以及中美央行在貨幣政策走向相反，今年外資流入中國內地股市減弱，並減持境內債券，不過他認為只是短期波動，不會影響外資長期流入內地資本市場的趨勢。

余偉文表示，中長期支持外資多元化投資內地資本市場的因素有所加強，包括在岸債券股票獲納入國際指數、中國長期增長前景、人民幣作為儲備貨幣需求增加，不少資產管理經理在配置上與人民幣關連偏低，以上因素會帶來長期結構性改變，令外資考慮策略性增加中國的資產配置，對人民幣需求增加，同時將帶動內地進一步開放資本市場。

余偉文指，香港在連結內地和全球有獨特和不可取代地位，未來為業界提供機會。全球金融市場剛經歷新冠肺炎疫情，同時留意有地緣政治風險，香港會如同過往克服挑戰，滿足全球市場的需求。香港近年積極參與拓展人民幣在國際運用，在可見未來仍會是當局焦點。

財資市場峰會自疫情以來首次復辦實體會議，余偉文通過預錄影片演講，表示其目前正在國際會議。他表示會爭取機會親身參與重要國際會議，以顯示香港已經以更強更佳的狀態歸來。

去年9月香港與內地監管機構開通跨境理財通，業界爭取進一步擴大範圍，余偉文指當局與內地正討論，改進銷售協議、擴大產品範圍，以及容許更多金融機構參與。當局亦會研究更多風險管理工具，推動外資投入內地境內債券。